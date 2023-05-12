В Україні дозволили продавати авто разом із номерними знаками

Відтепер під час перереєстрації транспортних засобів у зв’язку зі зміною їх власників можна залишити наявні закріплені за транспортними засобами номерні знаки, за бажанням покупців таких транспортних засобів.

Як ідеться в повідомленні Головного сервісного центру МВС, сьогодні, 12 травня, набули чинності зміни, які затвердив Кабінет міністрів постанові №454 від 2 травня.

Тепер при укладенні договору купівлі-продажу та при перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС можна передати безоплатно номерні знаки від попереднього власника новому власнику, окрім номерних знаків із відповідною комбінацією цифр та індивідуальних номерних знаків.

"А номерні знаки з відповідною комбінацією цифр – платні номерні знаки державної реєстрації – можна передавати лише за умови оплати їх вартості", – зазначили в МВС.

Тобто в разі перереєстрації транспортних засобів, за якими вони закріплені, через зміну їх власників, коли покупець виявить бажання отримати ці ж платні номерні знаки, то йому потрібно буде сплатити їх вартість сервісному центру МВС.

Крім передачі такого номерного знака між родичами – іншому з подружжя, батькам, дітям – тим, із ким можна підтвердити зв’язок документом. У разі, якщо номерні знаки з визначеною комбінацією цифр залишаються за авто, яке переходить родичам, – сплачувати за них ще раз не вимагається.

Як додали в МВС, такі зміни зокрема вносяться і для того, аби в майбутньому при укладанні договору купівлі-продажу самостійно через застосунок "Дія" або через "Електронний кабінет водія" була опція купити авто разом із номерним знаком державної реєстрації.