"Метінвест" Ахметова готовий долучитися до "зеленого" переходу Європи

Група "Метінвест" готова долучитися до "зеленого" переходу Європи.

Про це генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков розповів на конференції Made in Steel, яка відбулася 10 травня в Мілані.

За його словами, компанія поділяє стратегію українського уряду, спрямовану на розвиток відновлюваної та ядерної енергетики. Адже завдяки ядерній енергії, яку можна використовувати для виробництва екологічно чистого водню, Україна може стати постачальником сировини для виробництва заліза прямого відновлення (DRI) для Європи.

"Метінвест" – найбільший виробник залізної руди в Україні. Україна вже є найбільшим виробником залізорудної продукції в Європі. І великою перевагою є те, що в Україні видобувають магнетитову залізну руду, яку можна збагачувати до якості DRI та HBI за вже відомими технологіями. Все, що для цього потрібно, – це енергія", – наголосив Риженков.

Він зауважив, що велика частина енергетичного балансу України вже декарбонізована: він на 65% складається з ядерної енергетики, на 10-15% – з відновлюваних джерел енергії та на 10% – з водню.

"Ідея полягає в тому, щоб побудувати потужності DRI на наших підприємствах в Україні для постачання споживачам ЄС. І це, на мій погляд, має стати невіддільною частиною відбудови України. Це також спосіб наблизити Україну до ЄС, увійшовши до загального ланцюжка продукції ЄС у цьому русі "зеленої" сталі", – сказав Риженков.

За його словами, перехід до "зеленого" виробництва зробить сталеву продукцію більш конкурентоспроможною в майбутньому. Чистіша сталь дістане перевагу над іншими продуктами, наприклад, алюмінієм або пластиком.

Він додав, що "Метінвест" також має намір збільшити свою присутність в Європі на всіх рівнях.

"Ми шукаємо можливості, пов'язані з придбанням компаній в Європі, а також із будівництвом підприємств із нуля, зокрема в Італії. Навіть якщо ці підприємства не будуть працювати на водні або відновлюваних джерелах енергії з першого дня, вони повинні мати всі характеристики, щоб у майбутньому працювати в екологічно сталий спосіб", – зазначив керівник "Метінвесту".

Риженков також відзначив, що "Метінвесту" вдалося подолати виклики війни й навіть закінчити 2022 рік із позитивними результатами завдяки диверсифікації ланцюжка створення вартості та логістики. Адже для компанії війна фактично почалася у 2014 році, й досвід перших воєнних років зіграв ключову роль у подоланні критичних проблем минулого року.

Тому, коли "Метінвест" стикнувся з перебоями в ланцюжку постачання та втратою контролю над підприємствами у Маріуполі, компанія знайшла нові джерела сировини, навіть попри те, що в перші кілька місяців була змушена призупинити виробництво.

Він зауважив, що підприємства групи в Європі стали автономними й почали отримувати сировину з відкритого ринку. Наприклад, для італійських прокатних заводів, що раніше працювали на сировині "Азовсталі", знайшли постачальників із Близького Сходу, Бразилії, Великої Британії.

Водночас персонал "Метінвесту" був підготовлений до дій у різних ситуаціях.

"І це дало нам змогу врятувати багато життів і принаймні частково захистити наші заводи", – додав Юрій Риженков.

За його словами, акціонер "Метінвесту" Рінат Ахметов хоче докласти максимум зусиль для відновлення України, Маріуполя та металургійних комбінатів "Азовсталь" і ММК імені Ілліча. Частиною цих зусиль є приєднання групи як партнера до проєкту Mariupol Reborn.

Риженков нагадав, що ще до російського вторгнення існували плани перетворити маріупольські комбінати на DRI-центр, що виробляє "зелену" сталь.

"Знесення мало відбутися у 2025 році, але, на жаль, воно вже відбулося з відомих нам сумних причин. Це може і має стати можливістю відновити металургійне виробництво, зберігши нашу спадщину", – додав він.

Він також розповів, що після блокування росіянами українських портів "Метінвест" почав перевозити свою продукцію до Європи залізничним транспортом.

"Це був виклик із самого початку вторгнення, особливо для європейських операторів. Адже українська залізниця була готова перевозити наші обсяги, а європейці не були готові на своїй території. Проте ми добре попрацювали з логістичними операторами в Європі. Нам також вдалося задіяти балтійські порти, які не звикли працювати з великими обсягами", – пояснив гендиректор "Метінвесту".

За словами Риженкова, розвиток наземних перевезень між Україною та країнами ЄС також матиме важливе значення на наступному етапі "зеленого" переходу.

"Україна є чудовим джерелом DRI, яке потрібне переробникам в Європі. Це буде великою перевагою в майбутньому, коли "Метінвест" або інші українські виробники почнуть виробляти DRI", – додав він.

Made in Steel — міжнародна виставка та конференція металургійної промисловості, що пройшла в Мілані 9-11 травня 2023 року. У виставці взяли участь понад 300 компаній із 21 країни, що представляють різні сегменти гірничо-металургійного комплексу. Площа виставки цього року перевищила 15 тисяч кв. м.