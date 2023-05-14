Netflix інвестує $2,5 мільярда в південнокорейський контент

Американська Netflix Inc. , найбільший у світі сервіс потокового відео за підпискою, у найближчі чотири роки інвестує $2,5 млрд у південнокорейські телесеріали, фільми та передачі.

Як заявив в інтерв'ю CNBC віцепрезидент компанії з південнокорейського контенту Дон Кан, Netflix збільшить кількість південнокорейських передач, які вона виробляє, з чотирьох в 2022 році до восьми або більше в цьому, передає Інтерфакс-Україна.

Південнокорейське шоу "100 атлетів", учасники якого проходять випробування на витривалість, у 2022 році два тижні очолювало рейтинг передач, що найбільше переглядаються на Netflix не англійською мовою.

"Якщо передачу люблять корейці, є дуже висока ймовірність того, що її полюблять глядачі у всьому світі", – пояснив Дон Кан.

За його словами, інвестиції в локалізацію контенту (субтитрування та дубляж) не лише допомагають усунути мовний бар'єр, а й загалом "кардинально змінюють ситуацію на краще".

Раніше повідомлялося, що Netflix планує випустити близько 40 ігор до кінця цього року.