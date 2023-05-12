Кабмін виділив 220 мільйонів на компенсацію комунальних послуг для переселенців

Кабінет міністрів України виділив ще 220 млн грн на компенсацію за спожиті комунальні послуги при розміщенні переселенців у будинках державної та комунальної власності.

"Продовжуємо подальшу підтримку регіонів через виділення коштів на компенсацію за спожиті комунальні послуги при розміщенні переселенців у будинках державної та комунальної власності. Виділяємо на це чергові 220 млн грн. Допомагаємо тим, хто допомагає українцям, які вимушено залишили будинок через війну", – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, центральним органам виконавчої влади виділено 6,7 млн грн для надання компенсації підприємствам, установам державної форми власності, що належать до сфери їх управління; Міністерству освіти і науки – 23,1 млн грн для надання компенсації державним установам, що належать до сфери її управління, та приватним навчальним закладам.

Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури було виділено 184,3 млн грн для надання додаткової дотації з держбюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним установам, державним навчальним закладам, які передані на фінансування з місцевих бюджетів та установам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад; обласним державним адміністраціям (відповідним військовим адміністраціям) – 5,6 млн грн. для надання компенсації приватним установам (крім приватних навчальних закладів).