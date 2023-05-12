Кабмін схвалив кредит ЄБРР для "Укрзалізниці" на 200 мільйонів євро
Кабінет міністрів схвалив залучення коштів Європейського банку реконструкції та розвитку в розмірі 200 млн євро для "Укрзалізниці".
Відповідне рішення схвалив уряд під час засідання 12 травня.
"Це кошти для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення залізничних коридорів з ЄС, покращення пасажирських перевезень та закупівлі додаткових локомотивів", – відзначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання.
Раніше повідомлялося, що попередньо запланований портфель підтримки України з боку Європейського банку реконструкції та розвитку на 2023 рік становить 1,5 млрд євро.
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В частности, известные украинские комики Алексей Супрун и Сергей Щербаков (дуэт Бампер и Сус) высмеяли полеты главы правительства в чартерах, которые стоили бюджету воюющей страны 40 млн долларов за один перелет.
"Президент Чехии Петр Павел преподал урок нашему Денису Шмыгалю. На коронацию короля Великобритании Чарльза Третьего он улетел в эконом-классе. А наш Дениска летает за границу на специально арендованном чартерном самолете, который обходится всем украинцам в 40 млн гривен за один перелет туда и обратно", - отметили комики.
"У человека ничего святого", - констатировал Бампер.
Напомним, что перед зарубежным турне Шмыгаля СМИ обвиняли его в провале переговоров со странами ЕС, в результате чего экспорт украинского зерна в ряд стран Евросоюза был заблокирован, а наши аграрии в разгар войны теряют миллиарды гривен.
В то же время, после дополнительных переговоров с министром аграрной политики Украины Молдова уже отказалась от ограничений на импорт зерновых из Украины.