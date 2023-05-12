Кабмін схвалив кредит ЄБРР для "Укрзалізниці" на 200 мільйонів євро

Кабінет міністрів схвалив залучення коштів Європейського банку реконструкції та розвитку в розмірі 200 млн євро для "Укрзалізниці".

Відповідне рішення схвалив уряд під час засідання 12 травня.

"Це кошти для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення залізничних коридорів з ЄС, покращення пасажирських перевезень та закупівлі додаткових локомотивів", – відзначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання.

Раніше повідомлялося, що попередньо запланований портфель підтримки України з боку Європейського банку реконструкції та розвитку на 2023 рік становить 1,5 млрд євро.