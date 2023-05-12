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Кабмін продовжив програму підвищення безпеки українських АЕС ще на два роки

аес,рівненська,раес

Кабінет міністрів вніс зміни та продовжив термін реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків українських атомних електростанцій на 2024-2025 роки.

"Внесено зміни до Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій", – повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, продовжено строк виконання Програми на 2024-2025 роки.

Також внесено зміни до розділу "Обсяги та джерела фінансування" стосовно збільшення орієнтовного обсягу фінансування Програми до 39,55 млрд грн та уточнено механізм розрахунку витрат, необхідних для виконання Програми за рахунок власних коштів ДП "НАЕК "Енергоатом".

Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків українських АЕС затверджена постановою уряду наприкінці 2011 року. Вона програма фінансується за рахунок "Енергоатома", ЄБРР і Європейського співтовариства з атомної енергії (Euratom).

Метою реалізації Програми є виконання зобов’язань України перед міжнародною спільнотою щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також створення умов для продовження строків експлуатації енергоблоків атомних електростанцій.

У 2019 році Кабінет міністрів продовжив термін реалізації програми з 31 грудня 2020 року до 31 грудня 2023 року.

Автор: 

АЕС (810) Енергоатом (1199)


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