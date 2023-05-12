Кабмін дозволив збирати кошти на гуманітарне розмінування через United24
Уряд затвердив зміни до указу президента щодо відкриття збору коштів на гуманітарне розмінування в межах платформи United24.
"На порядку денному є ще рішення щодо відновлення. У рамках платформи президента України Володимира Зеленського United24 буде відкрито новий напрямок для збору коштів – це гуманітарне розмінування", – сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 12 травня.
Раніше Шмигаль повідомляв, що Міністерство економіки відкриє спеціальний рахунок для збору коштів на фінансування гуманітарного розмінування.
Як зазначили раніше в Міністерстві економіки, на сьогодні Україна – одна з найбільш замінованих країн світу. Через повномасштабне вторгнення Росії наразі заміновано близько третини території держави.
Лише за попередніми оцінками експертів, 10% сільськогосподарських земель непридатні для використання, що означає постійну загрозу для людських життів, величезні втрати для економіки та десятиліття на розмінування й відновлення ґрунтів.
За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування України буде коштувати $37,4 млрд.
Наразі Україна має лише десять автомобілів для розмінування та дві тис. саперів.
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