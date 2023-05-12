Кількість активних клієнтів "Приват24" з початку повномасштабної війни зросла на 11%

Кількість активних користувачів мобільного додатку "Приват24" з початку повномасштабного вторгнення РФ зросла на 1,3 млн клієнтів, або на 11% – до 13,1 млн.

"Важливим напрямком зараз є підтримка диджиталізації та cashless. Сьогодні ми констатуємо, що активних клієнтів "Приват24", саме приватних осіб, стало на 1,3 млн більше від початку війни, або 13 млн загалом", – повідомив член правління банку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заграєв на презентації звіту про результати роботи "Приватбанку", передає Інтерфакс-Україна.

При цьому Заграєв зазначив, що кількість активних клієнтів у системі "Приват24" для бізнесу зросла на 134 тис.

"У загальних цифрах це 462 тис.", – уточнив банкір.

Згідно з оприлюдненими даними банку, кількість активних клієнтів у відділеннях за 2022 рік також збільшилась – на 150 тис., до 18,3 млн.

Усього за 2022 рік було зроблено 1 млрд переказів person to person обсягом 2 трлн грн і 28 млн міжнародних переказів на $9 млрд.

Зайграєв також зазначив, що загальний обсяг транзакцій становив 551 млрд грн, що на 17% більше, ніж у 2021 році.