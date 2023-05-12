Кабмін підвищив зарплати медикам на прифронтових територіях
Уряд Украъни ухвалив постанову, якою збільшив розмір мінімальної заробітної плати медикам, які надають спеціалізовану та екстрену медичну допомогу в зоні активних бойових дій та на прифронтових територіях.
Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, йдеться про встановлення нового рівня зарплати для лікарів, фармацевтів, фахівців з реабілітації, медичних сестер та молодших медичних працівників, які працюють в небезпечних умовах поблизу лінії фронту.
Зокрема, на територіях активних бойових дій, відповідно до наказу Мінреінтеграції, встановлено заробітну плату на рівні не менше:
- 28 тис. грн – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;
- 18 тис. грн – для медсестер та медбратів;
- 9 тис. грн – для молодших медпрацівників.
На територіях можливих бойових дій (прифронтових територіях), відповідно до наказу Мінреінтеграції, встановлено заробітну плату на рівні не менше:
- 23 тис. грн – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;
- 15,5 тис. грн – для медсестер та медбратів;
- 8 тис. грн – для молодших медпрацівників.
Рішення постанови розповсюджується на медичних працівників закладів охорони здоров’я, які мають контракт із Національною службою здоров'я.
Постанова діятиме до кінця 2023 року.
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