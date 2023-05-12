Кабмін підвищив зарплати медикам на прифронтових територіях

Уряд Украъни ухвалив постанову, якою збільшив розмір мінімальної заробітної плати медикам, які надають спеціалізовану та екстрену медичну допомогу в зоні активних бойових дій та на прифронтових територіях.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, йдеться про встановлення нового рівня зарплати для лікарів, фармацевтів, фахівців з реабілітації, медичних сестер та молодших медичних працівників, які працюють в небезпечних умовах поблизу лінії фронту.

Зокрема, на територіях активних бойових дій, відповідно до наказу Мінреінтеграції, встановлено заробітну плату на рівні не менше:

28 тис. грн – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;

18 тис. грн – для медсестер та медбратів;

9 тис. грн – для молодших медпрацівників.

На територіях можливих бойових дій (прифронтових територіях), відповідно до наказу Мінреінтеграції, встановлено заробітну плату на рівні не менше:

23 тис. грн – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;

15,5 тис. грн – для медсестер та медбратів;

8 тис. грн – для молодших медпрацівників.

Рішення постанови розповсюджується на медичних працівників закладів охорони здоров’я, які мають контракт із Національною службою здоров'я.

Постанова діятиме до кінця 2023 року.