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Новини Війна
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Кабмін підвищив зарплати медикам на прифронтових територіях

смерть,медик,оос

Уряд Украъни ухвалив постанову, якою збільшив розмір мінімальної заробітної плати медикам, які надають спеціалізовану та екстрену медичну допомогу в зоні активних бойових дій та на прифронтових територіях.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, йдеться про встановлення нового рівня зарплати для лікарів, фармацевтів, фахівців з реабілітації, медичних сестер та молодших медичних працівників, які працюють в небезпечних умовах поблизу лінії фронту.

Зокрема, на територіях активних бойових дій, відповідно до наказу Мінреінтеграції, встановлено заробітну плату на рівні не менше:

  • 28 тис. грн – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;
  • 18 тис. грн – для медсестер та медбратів;
  • 9 тис. грн – для молодших медпрацівників.

На територіях можливих бойових дій (прифронтових територіях), відповідно до наказу Мінреінтеграції, встановлено заробітну плату на рівні не менше:

  • 23 тис. грн – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;
  • 15,5 тис. грн – для медсестер та медбратів;
  • 8 тис. грн – для молодших медпрацівників.

Рішення постанови розповсюджується на медичних працівників закладів охорони здоров’я, які мають контракт із Національною службою здоров'я.

Постанова діятиме до кінця 2023 року.

Автор: 

медицина (615) лікарі (123) зарплата (1119)


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