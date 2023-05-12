Виробник танків Leopard створив перше спільне підприємство з "Укроборонпромом"

Найбільший німецький концерн із виробництва зброї Rheinmetall уклав угоду з "Укроборонпромом" про створення спільного підприємства для ремонту танків в Україні.

"Rheinmetall створив спільне підприємство з українською державною компанією "Укроборонпром". Співпраця щодо танків – це лише перший крок", – повідомив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю Handelsblatt, передає Інтерфакс-Україна.

За даними Handelsblatt, подробиці угоди Паппергер обговорював із президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до України.

"Контракти вже підписано", – сказав він.

У спільному підприємстві, яке створюють "Укроборонпром" та Rheinmetall, 51% акцій та управління належить німецькій стороні. Співпраця стосуватиметься технічного обслуговування та ремонту бронетехніки в Україні, паралельно готуватиметься будівництво танків.

Як повідомлялося раніше з посиланням на сайт компанії, Rheinmetall планує виробляти в Україні танки, ППО, зенітні системи та боєприпаси. Очікується, що угоди про створення СП з виробництва боєприпасів та систем ППО будуть підписані найближчими тижнями.

Очільник Rheinmetall Армін Паппергер раніше розповідав, що компанія веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні вартістю орієнтовно 200 млн євро.

За його словами, завод міг би виробляти до 400 основних бойових танків типу Panther на рік.

"Panther" – це концепт нового танка, який концерн Rheinmetall представив влітку 2022 року. Це розробка на основі "Leopard 2", призначена для країн, які вже мають на озброєнні "Леопарди". Україна, як відомо, у наступні місяці має отримати перші такі танки від союзників.