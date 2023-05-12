Виробник танків Leopard створив перше спільне підприємство з "Укроборонпромом"
Найбільший німецький концерн із виробництва зброї Rheinmetall уклав угоду з "Укроборонпромом" про створення спільного підприємства для ремонту танків в Україні.
"Rheinmetall створив спільне підприємство з українською державною компанією "Укроборонпром". Співпраця щодо танків – це лише перший крок", – повідомив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю Handelsblatt, передає Інтерфакс-Україна.
За даними Handelsblatt, подробиці угоди Паппергер обговорював із президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до України.
"Контракти вже підписано", – сказав він.
У спільному підприємстві, яке створюють "Укроборонпром" та Rheinmetall, 51% акцій та управління належить німецькій стороні. Співпраця стосуватиметься технічного обслуговування та ремонту бронетехніки в Україні, паралельно готуватиметься будівництво танків.
Як повідомлялося раніше з посиланням на сайт компанії, Rheinmetall планує виробляти в Україні танки, ППО, зенітні системи та боєприпаси. Очікується, що угоди про створення СП з виробництва боєприпасів та систем ППО будуть підписані найближчими тижнями.
Очільник Rheinmetall Армін Паппергер раніше розповідав, що компанія веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні вартістю орієнтовно 200 млн євро.
За його словами, завод міг би виробляти до 400 основних бойових танків типу Panther на рік.
"Panther" – це концепт нового танка, який концерн Rheinmetall представив влітку 2022 року. Це розробка на основі "Leopard 2", призначена для країн, які вже мають на озброєнні "Леопарди". Україна, як відомо, у наступні місяці має отримати перші такі танки від союзників.
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є дійні корови. Нехай німці керують. В тих не вкрадуть
Не пиши муйню, особливо про КБ Морозова, нафіг те КБ потрібно як що танки випускаються по ліцензії.
Задача була в тому щоб взяти танки у Заходу для війни з росієй, а не виробляти 20 років німецькі танки в Україні, різницю відчуваєш чи заклинило як башню у танка Другої Світової.
Тим паче в поставках своїх танкв ми не від кого не будемо залежати, бо випускають у нас, звісно коли Зе клоуна не буде у владі з агентами фсб.
Недоліки цього танку це тимчасові недоліки все інше це агенти кремля на місцях.
Танк випускатися може масово як і БТР 4 є
Т 72 російський це металобрухт, навіть нащі Т 64 кращі.
Думаю всі недоліки можно з часом виправити, була б на це воля керівника патріота України а не малороса.
НАХ НАМ ВИРОБЛЯТИ У МАЙБУТНЬОМУ НІМЕЦЬКІ ТАНКИ ЯК ЩО Є СВОЇ КБ МОРОЗОВА І ІНЩІ
Оплот і його варіанти завдяки Зе владі йдуть у минуле.
Самокритично
канські танки побудовані за участю поляків на наших, чи спільних підприємствах далеко не гірші від ф@шиських,( пардон німецьких).