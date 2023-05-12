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Новини
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Виробник танків Leopard створив перше спільне підприємство з "Укроборонпромом"

leopard

Найбільший німецький концерн із виробництва зброї Rheinmetall уклав угоду з "Укроборонпромом" про створення спільного підприємства для ремонту танків в Україні.

"Rheinmetall створив спільне підприємство з українською державною компанією "Укроборонпром". Співпраця щодо танків – це лише перший крок", – повідомив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю Handelsblatt, передає Інтерфакс-Україна.

За даними Handelsblatt, подробиці угоди Паппергер обговорював із президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до України.

"Контракти вже підписано", – сказав він.

У спільному підприємстві, яке створюють "Укроборонпром" та Rheinmetall, 51% акцій та управління належить німецькій стороні. Співпраця стосуватиметься технічного обслуговування та ремонту бронетехніки в Україні, паралельно готуватиметься будівництво танків.

Як повідомлялося раніше з посиланням на сайт компанії, Rheinmetall планує виробляти в Україні танки, ППО, зенітні системи та боєприпаси. Очікується, що угоди про створення СП з виробництва боєприпасів та систем ППО будуть підписані найближчими тижнями.

Очільник Rheinmetall Армін Паппергер раніше розповідав, що компанія веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні вартістю орієнтовно 200 млн євро.

За його словами, завод міг би виробляти до 400 основних бойових танків типу Panther на рік.

"Panther" – це концепт нового танка, який концерн Rheinmetall представив влітку 2022 року. Це розробка на основі "Leopard 2", призначена для країн, які вже мають на озброєнні "Леопарди". Україна, як відомо, у наступні місяці має отримати перші такі танки від союзників.

Автор: 

Німеччина (1881) ремонт (1471) танк (71) Укроборонпром (752)


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Топ коментарі
+11
Оплот коштує $5,000.000. І Пантера стільки ж. Оплот це модернізованих Т64 з його головним недоліком - низькою вірогідності виживання єкіпажу в разі детонаціі боєкомплекту. Потрібно залучити всі потужності КБ Морозова на виготовлення Пантер.і залучати технологіі з Німечини і країн нато, навіт за рахунок власного виробника, бо той ні вчaсно, ні відносно не дорого не зробить. Держ підприємства з іхьнім керівництвом
є дійні корови. Нехай німці керують. В тих не вкрадуть
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12.05.2023 20:21
+6
І що ж тепер Рєзніков буде розповідати. Про харківські Оплоти?
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12.05.2023 20:04
+5
Я вже бачу, як європейського типу українськи топ-менеджери з європейськими, звичайно, зарплатами, катаються по Німеччині та сусіднім європейським країнам, у той час, коли в Україні невідомо куди зникають гроші, виділені на будівництво СП по ремонту та виробництву танків.
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13.05.2023 00:26
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І що ж тепер Рєзніков буде розповідати. Про харківські Оплоти?
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12.05.2023 20:04 Відповісти
Ну да. Пронесло піаром потужно. Чекаємо ще відосік Зе, із проєктом МРІЯ-3, за пару- трійку ярдів доларів США.
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12.05.2023 23:29 Відповісти
Про харківські Оплоти- вони теж потрібні.
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13.05.2023 13:18 Відповісти
Весь советский хлам доживает эту войну и уходит в небытие. Надо смотреть вперед.
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14.05.2023 11:19 Відповісти
Нет категорически, нужно развивать свое. Это не только советский хлам. БМ Оплот, -это разработка 2009 года. Знаете, почему россия до сих пор может продолжать воевать, не взирая на санкции? Потмоу что у них работают все военные заводы. А мы все время надеемся на кого-то, на дядю: " дайте зброю, дайте грошей." Все страны, которые находятся в такой же сложной ситуации. Южная Корея, Израиль -имеют очень мощное собственное военное производство, сами делают танки, самолеты. Хотя с нуля начинали, в кустарных мастерских минометы и гранатометы собирали. А у нас база всеже есть, цеха, станки. Никто никогда не даст нам оружия в таком обьеме и количестве, как нам надо.
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14.05.2023 20:23 Відповісти
Оплот коштує $5,000.000. І Пантера стільки ж. Оплот це модернізованих Т64 з його головним недоліком - низькою вірогідності виживання єкіпажу в разі детонаціі боєкомплекту. Потрібно залучити всі потужності КБ Морозова на виготовлення Пантер.і залучати технологіі з Німечини і країн нато, навіт за рахунок власного виробника, бо той ні вчaсно, ні відносно не дорого не зробить. Держ підприємства з іхьнім керівництвом
є дійні корови. Нехай німці керують. В тих не вкрадуть
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12.05.2023 20:21 Відповісти
Звідки такі диванні експерти беруться?
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12.05.2023 21:23 Відповісти
Ти ще не всю галіматью написав, пиши ще.
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12.05.2023 23:23 Відповісти
Ти Оплот в кредит купляв чи в расрочку ?
Не пиши муйню, особливо про КБ Морозова, нафіг те КБ потрібно як що танки випускаються по ліцензії.
Задача була в тому щоб взяти танки у Заходу для війни з росієй, а не виробляти 20 років німецькі танки в Україні, різницю відчуваєш чи заклинило як башню у танка Другої Світової.
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12.05.2023 23:41 Відповісти
Ти сядеш в Оплот чи можливо в Абрамс або Пантеру щоб захищати свою країну?
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13.05.2023 00:16 Відповісти
Краще в Оплот - танк визнаний і Заходом як гарна альтернатива Абрамсам і Леопардам, Пентагон один Оплот купив для себе для вивчення конструкції на одному зі своїх полігонів.
Тим паче в поставках своїх танкв ми не від кого не будемо залежати, бо випускають у нас, звісно коли Зе клоуна не буде у владі з агентами фсб.
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13.05.2023 22:36 Відповісти
Маячня. Навіть якщо закрити очі на недоліки цього танка (як і московицьких) у порівнянні із західними, Україна навіть свій Оплот не зможе випускати у достатній кількості через багато причин.
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17.05.2023 02:00 Відповісти
Маячня це стверджувати що Україна не може пректувати і випускати свої танки.
Недоліки цього танку це тимчасові недоліки все інше це агенти кремля на місцях.
Танк випускатися може масово як і БТР 4 є
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17.05.2023 09:33 Відповісти
Я лише за щоб Україна сама виробляла танки, але вони мають бути конкурентними, а не металоломом на колесах, адже це не засіб пересування, танк перш за все повинен зберігати життя його операторів
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17.05.2023 09:53 Відповісти
Ну так ознайомтесь з відгуками на танк Оплот військових експертів, це не таємниця.
Т 72 російський це металобрухт, навіть нащі Т 64 кращі.
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17.05.2023 09:57 Відповісти
Якраз відгуки не надто позитивні
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17.05.2023 11:26 Відповісти
Може кацапи шпирять такі відгуки, бо окрім Таїланду цих танкі ні в кого немає на озброєння, крім купленого Пентагоном Оплоту.
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17.05.2023 13:12 Відповісти
Оплот це модернізованих Т64 з його головним недоліком - низькою вірогідності виживання єкіпажу в разі детонаціі боєкомплекту.- ти чуєш дзвін, да не знаєш де він
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13.05.2023 13:19 Відповісти
Плутаєш з Т 72
Думаю всі недоліки можно з часом виправити, була б на це воля керівника патріота України а не малороса.
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17.05.2023 09:35 Відповісти
Ні, я нічого не плутаю. БМ ОПЛОТ -це глибока модернізація українського Т-84У, 2009 року. А Т-72- це рашистський танк, челябинського завода, це спрощена, масова і більш дешева версія українського Т-64. Т-72 в Україні ніколи не випускались, це трофеї і відремонтовані залишки від СРСР
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17.05.2023 10:54 Відповісти
Плутаєш у плані взрива боєукладки Т 72 і Оплот
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17.05.2023 13:14 Відповісти
Розберись спочатку кому я відповідав, і що це були не мої слова, а цитата того, кому я відповідав .Я тільки за випуск власних танків.
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17.05.2023 13:24 Відповісти
Аналогічно, я за те що Оплот гарний танк який можна удосконалювати і який з часом може стати у один ряд з західними зразками бронетехніки. У нього є недоліки але кращого танку ми не маємо і треба далі розвивати своє військове виробництво, а не годувати західних виробників бронетехніки.
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17.05.2023 13:29 Відповісти
Проблем в тому, что зелена влада не вкладає гроші в власне виробництво, а так зброя в нас нормальна розроблена. Стугна, Вільха, Нептун, Грім, БМ Оплот, БТР3, БТР4. Бо ніхто не дасть стільки зброї ,скільки нам треба. Треба нарешті почати самим виробляти щось , не тільки миномети і снаряди і те в малих кількостях.
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17.05.2023 13:38 Відповісти
Вкрадуть. Німці самі дадуть хабар, лиш би заробити на безкоштовній робочій силі. Все буде як в Польщі 90-х. Зарплата - копійки, податки нульові, безпека, охорона праці, навколишнього середовища, страхівка працівника, просто смішні гроші порівнюючи з Німеччиною. Приходить дядько і каже: середня зарплата по регіону - 10 000, ніхто і ніколи більшої мати не буде. Щобзаробити більше, соки з людини викручуватимуть, два-три роки роботи і людина інвалід.
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13.05.2023 13:45 Відповісти
Ладно, напишу як є. По-перше, БМ ОПЛОТ ,це глибока модернізація не Т-64, а Т-84У. По-друге, там є варіанти, наприклад Ятаган, в яких боєкомплект в окремій капсулі івд екіпажу.
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14.05.2023 00:54 Відповісти
Оплот це еволюція серії Т80. Споччатку Т84 оплот а потім БМ оплот. Не розповідайте байки, вже існує танк Ятаган на базі цього остова який має натівську гармату 120 мм а також автомат заряджання конвеєрного типу та БК який розташованний позаду башти.
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14.05.2023 15:47 Відповісти
Саме так, люди недооцінюють наш власний науковий потенциал. Проблем в тому, что зелена влада не вкладє гроші в власне виробництво, а так зброя в нас нормальна. Стугна, Вільха, Нептун, Грім, БМ Оплот, БТР3, БТР4.
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14.05.2023 20:35 Відповісти
Німецькі танки непогані але -
НАХ НАМ ВИРОБЛЯТИ У МАЙБУТНЬОМУ НІМЕЦЬКІ ТАНКИ ЯК ЩО Є СВОЇ КБ МОРОЗОВА І ІНЩІ
Оплот і його варіанти завдяки Зе владі йдуть у минуле.
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12.05.2023 23:37 Відповісти
І слава Богу. Старе г. на патичку модернізоване не потрібно нікому.
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13.05.2023 13:53 Відповісти
Це ти про себе ?
Самокритично
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13.05.2023 22:22 Відповісти
Я вже бачу, як європейського типу українськи топ-менеджери з європейськими, звичайно, зарплатами, катаються по Німеччині та сусіднім європейським країнам, у той час, коли в Україні невідомо куди зникають гроші, виділені на будівництво СП по ремонту та виробництву танків.
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13.05.2023 00:26 Відповісти
А як по іншому - Зе клоуни вчились у Трускавці як правильно красти з імпорту і західних інвестицій
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13.05.2023 22:42 Відповісти
Останнє речення "Україна, як відомо, у наступні місяці має отримати перші такі танки від союзників" напрягло: бо повідомлялось що Україна ВЖЕ ОТРИМАЛА десятки, якщо не сотню Леопардів...
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13.05.2023 13:42 Відповісти
читай уважно...це про пантер
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14.05.2023 13:31 Відповісти
Щоб мати своє високотехнолоігне обладнання, зброю потрібно молодь відправляти за кордон вчитись за державний рахунок з обов'язком відпрацювати в Україні 5 років після закінчення навчання. Змінити струкутуру радянської влади, яка досі існує, де дупутати усіх рад впливають на розвиток регіону враховуючи власну кишеню. У нас 24 області, в Верховній раді досить 50 депутатів, обмежити їх законодавством, юриспунденцією і невтручанням в економіку країни. Уряд має керувати розвитоком, а не занепадом країни. Нарешті судова ланка, за корупцію - розстрілювати без попередження. починаючи із самих суддів. З німцями потрібно мати стомунки як з німцями, дякувати за допомогу і тримати ніс вище по вітру
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13.05.2023 13:55 Відповісти
Ці тварі ,при владі знайдуть (вже знайшли )спільну мову з тими хто мріє заробляти на країні, а не допомогати ,як поляки чи англосакси, нашій країні. Ось і німці тут як тут, і поки інші допомагають у боротьбі з кацапами, жополизи путіна ( чи вже українці забули?) у Європі біжать попереду паровоза зароблять гроші на нашій країні. Висновок- заробляти у нашій країні у першу чергу повинні ті , хто нам найбільше допомага, бо англійські та амери

канські танки побудовані за участю поляків на наших, чи спільних підприємствах далеко не гірші від ф@шиських,( пардон німецьких).
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13.05.2023 17:47 Відповісти

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