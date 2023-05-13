Нацбанк удвічі збільшив продаж валюти за тиждень

Чистий продаж доларів Національним банком виріс у другий тиждень травня до $535,7 млн з $258,8 млн тижнем раніше.

Як свідчать дані регулятора, з 8 по 12 травня купівля ним валюти збільшилася до $16,5 млн із $15,9 млн, тоді як продаж – до $552,2 млн із $274,7 млн, передає Інтерфакс-Україна.



На готівковому ринку долар за підсумками тижня подорожчав лише на 0,05 грн – близько 37,7 грн/$1.



Загалом із початку цього року Нацбанк придбав на ринку $97,3 млн, тоді як продав $9,44 млрд.



Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку у квітні знижувався п'ятий місяць поспіль – до $1,37 млрд порівняно з $1,67 млрд у березні та $3,16 млрд у грудні, що стало мінімальним значенням з початку війни.



У зв'язку зі значним надходженням зовнішнього фінансування міжнародні резерви України за квітень зросли на 13%, або на $4,07 млрд – до $35,94 млрд.