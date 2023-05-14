Кабмін повернув трираундові аукціони у відкритих торгах

Уряд України вніс зміни до редакції особливості здійснення публічних закупівель. Рішення прийняте для однозначного трактування їх положень та для повернення проведення трираундових аукціонів у відкритих торгах.

Відповідну постанову було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів України 12 травня.

"Змінами передбачено, що відкриті торги проводяться із застосуванням трираундових аукціонів, якщо подано дві й більше тендерних пропозицій. Водночас, якщо була подана одна тендерна пропозиція, то в такому разі електронний аукціон не застосовується автоматично", – пояснила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

Разом з тим, передбачено, що за обґрунтованим рішенням замовника відкриті торги можуть бути проведені без застосування трираундового електронного аукціону, в такому випадку проводиться лише сліпий аукціон на етапі подання пропозиції.

Технічна реалізація "опціональності" аукціонів покликана дати можливість на майбутнє гнучко реагувати на ситуацію з енергопостачанням, або іншими форс-мажорами, що можуть бути викликані війною.

Крім того, до особливостей здійснення публічних закупівель було внесено ще ряд змін. Зокрема, буде забезпечена можливість прийняття участі в публічних закупівлях учасникам, активи яких передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Також була додана можливість того, що закупівля товарів (робіт, послуг) за кошти кредитів (позик, грантів), що надані відповідно до міжнародних договорів України з міжнародними валютно-кредитними організаціями, що здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими цими організаціями, якими передбачається можливість застосування законодавства України в сфері публічних закупівель, може здійснюватися з урахуванням додаткових вимог і умов, схвалених відповідною організацією. Це надасть можливість користуватися електронною системою закупівель під час здійснення закупівель за кошти кредитів (позик, грантів) на умовах визначених, в міжнародних договорах.

Також зміни забезпечили можливість проведення Державною кримінально-виконавчою службою України закупівель з використанням електронного каталогу. Це дозволить максимально оперативно здійснювати безперебійне забезпечення таких установ продуктами харчування.