Зеленський запровадив санкції проти екснардепа Деркача та номінальних власників VS Energy

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти дочки ексміністра оборони Павла Лебедєва, керівника НВО ім. Фрунзе Володимира Лук’яненка та його сина, колишнього нардепа Андрія Деркача та номінальних власників енергокомпанії VS Energy.

Відповідний указ №279/2023 оприлюднили на сайті Офісу президента 12 травня.



Крім того, санкції введено проти сина відомого російського олігарха Вадима Гінера, Ольги та Ірини Бабакових.

За даними українських правоохоронців, групою VS Energyфактично контролюють громадяни РФ: Олександр Бабаков – депутат Держдуми РФ, Євгеній Гінер – президент московського армійського футбольного клубу ЦСКА, а також Міхаіл Воєводін, так званий "злодій в законі" на прізвисько "Міша Лужнецький".

Утім, формально компанії групи оформлені на громадян країн ЄС, однак вони мають тісні зв'язки з бізнесом Бабакова і Гінера. Серед них, зокрема, громадянка Німеччини Марина Ярославська, яку називають цивільною дружиною Євгенія Гінера, та громадянин Латвії Валтс Вігантс, який був довіреною особою Олександра Бабакова.

Проти Ярославської, Вігантіса, а також Олега Сізермана, Віліса Дамбінса та Артурса Альтбергса, які є номінальними власниками групи, також 12 травня запровадити санкції.

Як повідомлялося, 24 листопада 2022 року працівники ДБР спільно зі співробітниками СБУ та прокурорами Офісу генпрокурора провели обшуки в енергетичній компанії VS Energy, яка володіє низкою українських обленерго.

11 листопада Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких є Гінер, Воєводін та Бабаков.

Зокрема, арештовано частки в статутних капіталах п'яти компаній: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%) та АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.