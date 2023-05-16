Росія зірвала угоду на постачання зброї до Вірменії

Вірменія досі не отримала від Росії замовлену та вже оплачену зброю.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Вірменії Мнацакан Сафарян, передає Арменпрес.

Таким чином він прокоментував заяву, зроблену раніше секретарем Ради безпеки Вірменії Вірменом Григоряном, що країна не отримала з Росії замовлену та оплачену зброю.

"Зброя справді не дійшла до Вірменії, і робота в цьому напрямі триває. Мені нема чого додати до цієї заяви", – сказав Сафарян.

Як повідомлялося, через повномасштабну війну проти України Росія також зірвала контракти на постачання системи протиповітряної оборони С400 і запчастин до літаків для Військово-повітряних сил Індії.

За контрактом з РФ Індія вже отримала три дивізіони S400, два з яких були розгорнуті на східному та західному кордонах. Решту два мали доставити у 2024 фінансовому році, але їх постачання відкладено на невизначений термін.

Угода вартістю $5,43 мільярда на придбання п’яти дивізіонів S400 між Індією та Росією була укладена в 2018 році, їх постачання планувалося завершити до середини 2024 року.