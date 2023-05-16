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Новини
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Виплати військовим у квітні зросли до 74 мільярдів, – Мінфін

гроші,зсу,виплати

За квітень 2023 року касові видатки загального фонду державного бюджету зросли до 229,3 млрд грн, порівняно із 225,2 млрд грн у березні, 227,2 млрд грн – у лютому та 183,9 млрд грн – у січні.

Про це повідомляє Міністерство фінансів із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби станом на 15 травня.

Зокрема, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у квітні зросли до 73,7 млрд грн, порівняно із 67,3 млрд грн у березні, 76,9 млрд грн – у лютому, 71,8 млрд грн – у січні та 99 млрд грн – у грудні минулого року.

Крім того, 61,1 млрд грн у квітні спрямовано на оплату товарів і послуг, в тому числі для ЗСУ та на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Ще 41,8 млрд грн у квітні склали видатки на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), 11,7 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам, 14 млрд грн – на обслуговування державного боргу.

Загалом, за січень-квітень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 865,5 млрд грн, з них на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 289,7 млрд грн.

Як повідомлялося, за даними Мінфіну, дефіцит державного бюджету у квітні 2023 року зменшився до 32,6 млрд грн з 59,2 млрд грн у березні, у тому числі за загальним фондом – до 65,6 млрд грн з 72,6 млрд грн. 

Автор: 

бюджет (1804) Мінфін (2923)


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Ну і що?... Хто зажимає на свою армію кормить чужу...
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16.05.2023 16:38 Відповісти
галіма маніпуляція, напевно пораненим та заглибли виплати пішли от і зросли(
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16.05.2023 16:55 Відповісти
Може комусь збільшили я одержав шість тисяч із їхвостиком може не дійшли за квітень??
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16.05.2023 19:45 Відповісти
Ви військовий і отримали 6 тис. грн. зарплати разом з премією за місяць? Задавали питання фінансово-економічній службі?
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17.05.2023 00:40 Відповісти
А тепер зробіть аналогічну статтю, щоб на фото була наша неперевершена верховна рада, а в самій статті розпишіть скільки витрачено на цих виблюдків, а мої кишені(як на фото), можете перевірити, там 0,0грн.
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16.05.2023 20:42 Відповісти
Забув написати. Можете прикласти фото їхніх диванів, тумбочок, маєтків і т.п.
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16.05.2023 20:44 Відповісти
Зато спите спокойно,тва..и
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17.05.2023 00:19 Відповісти
Это деньги уставшего отца,заплаканой жены,не видящех детей своего отца,они по прави ихние и этого мало.вы бы лучше взятки свои считали , может ответить поейдется?
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17.05.2023 00:25 Відповісти
Збільшилась кількість військослужбовців.
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17.05.2023 10:10 Відповісти

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