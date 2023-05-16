Суд арештував частку Новинського у "Метінвесті" Ахметова
Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на корпоративні права 72 компаній, пов’язаних з олігархом Вадимом Новинським, які він контролює через "Смарт Холдинг" або через афілійовані офшорні фірми.
Відповідну ухвалу суд виніс 4 травня поточного року, вона набула чинності 10 травня, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Згідно із документом, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт корпоративних права товариств, де бенефіціарним власником часток у статутному капіталі є Новинський чи афілійовані з ним особи, з метою збереження речових доказів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2022-2023 років Новинський, щоб уникнути блокування своїх активів, намагався змінити власника (кінцевого бенефіціара) корпоративних прав підприємств, що йому належать як в Україні, так і за кордоном.
Прокуратура вважає, що Новинський намагався передати свої активи громадянам іноземної держави, у тому числі особам, які мають безпосередній зв'язок з Росією, таким чином він вчинив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво).
Зокрема, після застосування щодо нього санкцій Новинський залучив громадян Кіпру, які здійснюють свою діяльність на території РФ, заснував кіпрський міжнародний траст, у довірчу власність якого передав активи групи своїх компаній.
За даними слідства, до реалізації цієї схеми причетні посадовці в Україні, зокрема нотаріуси, які узаконили ці угоди. У свою чергу Міністерство юстиції своїми наказами від 10 квітня та 2 травня скасувало дії державних реєстраторів та приватних нотаріусів щодо видалення відомостей з держреєстру щодо кінцевого бенефіціарного власника компаній. При цьому в реєстрі відновлено інформацію про фактичного кінцевого бенефіціара.
В ухвалі суду наведений компаній, серед яких ПрАТ "Укргазвидобування", ТОВ "Смарт-Холдинг", ТОВ "Аркона Газ-Енергія", ТОВ "Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед", МК "Запоріжсталь", МК "Каметсталь", Центральний, Північний та Інгулецький ГЗК, а також ряд вуглевидобувних підприємств, що входить до "Покровської вугільної групи". Крім того, заарештовано частку Новинського у ТОВ "Метінвест Холдинг" (23,76% частка) та підприємствах, що входять до його складу.
Як повідомлялося, за даними СБУ, загальна вартість арештованих активів проросійського олігарха Вадима Новинського складає 10,5 млрд грн.
10 квітня СБУ на Полтавщині провела обшуки в офісі компанії Enwell Energy, яка входить до групи Smart Energy Новинського, через спробу вивести бізнес з-під санкцій.
Нагадаємо, на початку грудня минулого року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким запровадив санкції щодо низки діячів УПЦ МП, а також колишнього народного депутата Вадима Новинського. До нього строком на 5 років застосовано 12 видів санкцій, включно із блокуванням активів та анулюванням чи зупиненням дії спеціальних дозволів на користування надрами.
Після цього, 16 січня, інвестиційна-промислова група Smart Holding Вадима Новинського оголосила про передачу її активів у траст, стверджуючи, що відповідні рішення були ухвалені до запровадження санкцій, у листопаді 2022 року. Хоча ще на початку січня у публічних заявах компаній Новинського не йшлося про зміну власності або передачу активів в управління.
Новинський є співвласником найбільшого металургійного холдингу "Метінвест" разом з Рінатом Ахметовим, йому належить одна з найбільших українських газодобувних компаній Enwell Energy, а також бізнес у сфері нерухомості та суднобудування. За даними української редакції Forbes, статки Новинського у 2021 році оцінювалися у $1,4 млрд, він займав 8 місце у списку найбагатших українців. Водночас Новинський відомий як прибічник і спонсор УПЦ МП.
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