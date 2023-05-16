Суд арештував частку Новинського у "Метінвесті" Ахметова

Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на корпоративні права 72 компаній, пов’язаних з олігархом Вадимом Новинським, які він контролює через "Смарт Холдинг" або через афілійовані офшорні фірми.

Відповідну ухвалу суд виніс 4 травня поточного року, вона набула чинності 10 травня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно із документом, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт корпоративних права товариств, де бенефіціарним власником часток у статутному капіталі є Новинський чи афілійовані з ним особи, з метою збереження речових доказів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2022-2023 років Новинський, щоб уникнути блокування своїх активів, намагався змінити власника (кінцевого бенефіціара) корпоративних прав підприємств, що йому належать як в Україні, так і за кордоном.

Прокуратура вважає, що Новинський намагався передати свої активи громадянам іноземної держави, у тому числі особам, які мають безпосередній зв'язок з Росією, таким чином він вчинив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво).

Зокрема, після застосування щодо нього санкцій Новинський залучив громадян Кіпру, які здійснюють свою діяльність на території РФ, заснував кіпрський міжнародний траст, у довірчу власність якого передав активи групи своїх компаній.

За даними слідства, до реалізації цієї схеми причетні посадовці в Україні, зокрема нотаріуси, які узаконили ці угоди. У свою чергу Міністерство юстиції своїми наказами від 10 квітня та 2 травня скасувало дії державних реєстраторів та приватних нотаріусів щодо видалення відомостей з держреєстру щодо кінцевого бенефіціарного власника компаній. При цьому в реєстрі відновлено інформацію про фактичного кінцевого бенефіціара.

В ухвалі суду наведений компаній, серед яких ПрАТ "Укргазвидобування", ТОВ "Смарт-Холдинг", ТОВ "Аркона Газ-Енергія", ТОВ "Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед", МК "Запоріжсталь", МК "Каметсталь", Центральний, Північний та Інгулецький ГЗК, а також ряд вуглевидобувних підприємств, що входить до "Покровської вугільної групи". Крім того, заарештовано частку Новинського у ТОВ "Метінвест Холдинг" (23,76% частка) та підприємствах, що входять до його складу.

Читайте також: Готель, порт та ТРЦ: СБУ арештувала "приховані" активи Новинського на понад 10 мільярдів

Як повідомлялося, за даними СБУ, загальна вартість арештованих активів проросійського олігарха Вадима Новинського складає 10,5 млрд грн.

10 квітня СБУ на Полтавщині провела обшуки в офісі компанії Enwell Energy, яка входить до групи Smart Energy Новинського, через спробу вивести бізнес з-під санкцій.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким запровадив санкції щодо низки діячів УПЦ МП, а також колишнього народного депутата Вадима Новинського. До нього строком на 5 років застосовано 12 видів санкцій, включно із блокуванням активів та анулюванням чи зупиненням дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Після цього, 16 січня, інвестиційна-промислова група Smart Holding Вадима Новинського оголосила про передачу її активів у траст, стверджуючи, що відповідні рішення були ухвалені до запровадження санкцій, у листопаді 2022 року. Хоча ще на початку січня у публічних заявах компаній Новинського не йшлося про зміну власності або передачу активів в управління.

Новинський є співвласником найбільшого металургійного холдингу "Метінвест" разом з Рінатом Ахметовим, йому належить одна з найбільших українських газодобувних компаній Enwell Energy, а також бізнес у сфері нерухомості та суднобудування. За даними української редакції Forbes, статки Новинського у 2021 році оцінювалися у $1,4 млрд, він займав 8 місце у списку найбагатших українців. Водночас Новинський відомий як прибічник і спонсор УПЦ МП.