В енергосистемі значно знизився обсяг потужності, українців знову закликають економити електроенергію

В енергосистемі України значно знизився доступний обсяг потужності та резервів через ремонти енергоблоків теплових та атомних електростанцій, тому українців закликають ощадливо споживати електроенергію у вечірні години.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

"Зупинені енергоблоки не виробляють електроенергію, тому енергосистемі потрібно активувати всі доступні резерви для забезпечення споживачів електрикою", – зазначається у повідомленні

В "Укренерго" закликають споживачів допомогти енергосистемі стабільно працювати, зменшивши своє споживання у вечірні години – з 19:00 до 22:00.

"Вимкнувши декілька електроприладів або використовуючи їх вдень або вночі, ви допомагаєте зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування", – нагадали в компанії.

При цьому імпорт електроенергії в Україну наразі не відбувається, а експорт в Польщу та Молдову здійснюється лише в ті години доби, коли в енергосистемі є надлишок потужності.

Водночас в "Укренерго" зазначили, що нічна масована ракетна та дронова атаки росіян не завдали нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі. Однак у прифронтових регіонах внаслідок російських обстрілів вчора була пошкоджена одна з магістральних ліній електропередачі, її вже ремонтують.

Як повідомлялося, раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький прогнозував, що енергосистема України може зіткнутися з дефіцитом електроенергії влітку через проведення ремонтів енергоблоків.

В останні місяці в українській енергосистемі фіксувався профіцит електроенергії, а вихід у ремонт кількох енергоблоків останнім часом компенсувала активна робота гідроелектростанцій та відновлюваних джерел енергії.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Україна планує експортувати до Європи більші обсяги електроенергії, ніж торік. Водночас він припускав, що експорт електроенергії буде зупинено у разі дефіциту потужності генерації для внутрішніх споживачів.