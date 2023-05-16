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Новини
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В енергосистемі значно знизився обсяг потужності, українців знову закликають економити електроенергію

свет

В енергосистемі України значно знизився доступний обсяг потужності та резервів через ремонти енергоблоків теплових та атомних електростанцій, тому українців закликають ощадливо споживати електроенергію у вечірні години.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

"Зупинені енергоблоки не виробляють електроенергію, тому енергосистемі потрібно активувати всі доступні резерви для забезпечення споживачів електрикою", – зазначається у повідомленні

В "Укренерго" закликають споживачів допомогти енергосистемі стабільно працювати, зменшивши своє споживання у вечірні години – з 19:00 до 22:00.

"Вимкнувши декілька електроприладів або використовуючи їх вдень або вночі, ви допомагаєте зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування", – нагадали в компанії.

При цьому імпорт електроенергії в Україну наразі не відбувається, а експорт в Польщу та Молдову здійснюється лише в ті години доби, коли в енергосистемі є надлишок потужності.

Водночас в "Укренерго" зазначили, що нічна масована ракетна та дронова атаки росіян не завдали нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі. Однак у прифронтових регіонах внаслідок російських обстрілів вчора була пошкоджена одна з магістральних ліній електропередачі, її вже ремонтують.

Як повідомлялося, раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький прогнозував, що енергосистема України може зіткнутися з дефіцитом електроенергії влітку через проведення ремонтів енергоблоків.

В останні місяці в українській енергосистемі фіксувався профіцит електроенергії, а вихід у ремонт кількох енергоблоків останнім часом компенсувала активна робота гідроелектростанцій та відновлюваних джерел енергії.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Україна планує експортувати до Європи більші обсяги електроенергії, ніж торік. Водночас він припускав, що експорт електроенергії буде зупинено у разі дефіциту потужності генерації для внутрішніх споживачів.

Автор: 

АЕС (810) ремонт (1471) ТЕС (677) електроенергія (4232) Укренерго (1994)


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Топ коментарі
+18
Готуємось до відключень) А потім нам закинуть про те, щоб відновити потужності, треба підняти тарифи в пять разів. А потім, коли народ побухтить, скажуть - добре, не в 5 разів, а лише в 3 рази піднімемо (що і планувалось з самого початку).
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16.05.2023 17:11
+10
так продаєте ж в польщу,то й знизився.а мені економить.гниди ***.
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16.05.2023 17:08
+7
Один каже що будуть бiльше экспортувати, а другiй каже що дефiцит. А також в iнтернетi родмухують цю тему. Рудий задумав пiдняти цiни на електрику нехай не думають що тут всi дурнi.
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16.05.2023 17:23
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так продаєте ж в польщу,то й знизився.а мені економить.гниди ***.
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16.05.2023 17:08 Відповісти
Чучка явно не читатель =( "експорт в Польщу та Молдову здійснюється лише в ті години доби, коли в енергосистемі є надлишок потужності"
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16.05.2023 18:08 Відповісти
В енергобалансі міненерго, який розробляють агенти Ахметова, вже закладений дефіцит потужності, щоб ТЕС Ахметова отримували найбільший прибуток і вдень і вночі! Тому потрібно міняти міністра енергетики і диспетчерів, куплених Ахметовим і тоді ніякого дефіциту генерації в нас не буде. Це все штучне! Україна вироблялал і споживала в рази більше електрики в часи СРСР і ця генерація ніде не ділась, просто вмілим "керуванням" нам створюють дефіцити потужності, вимикаючі блоки АЕС на непотрібні ремонти у невдалих збігах, коли одночасно кількість виведених і недозагружених енергоблоків АЕС вимагає широкого застосування ТЕС Ахметова в генерації! Досить вже дурити нарід! Гнати нах цих ахметівських махінаторів!
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16.05.2023 18:54 Відповісти
Вообще-то аферу с электроэнергией АЭС прокручивал Беня, через биржевые продажи мощностей.
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16.05.2023 19:44 Відповісти
Беня організовує аферу з покупкою електрики за копійки, а Ахметов організовує аферу з нестачею генерації. Кожен олігарх сидить на своїй "темі" яка приносить їм мільярдні прибутки. Питання в тім чому держава дозволяє олігархам організовувати змови проти ринку заради надприбутків? Тут є недопрацювання державної влади по захисту інтересів держави. Держава має втручатись у всі ці договорняки і наводити порядок, пильнуючи інтереси громадян України! Де антимонопольний комітет, де нац. комісія з регулювання енергетики, де адекватна позиція захопленого в полон Ахметова міністерства енергетики? Зеленський має нарешті відреагувати і втрутитись в цю ситуацію і посунути олігархів в державного корита!
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16.05.2023 20:54 Відповісти
Чучка явно наівний лох якщо вірить що.... =( "експорт в Польщу та Молдову здійснюється лише в ті години доби, коли в енергосистемі є надлишок потужності"
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17.05.2023 16:23 Відповісти
Готуємось до відключень) А потім нам закинуть про те, щоб відновити потужності, треба підняти тарифи в пять разів. А потім, коли народ побухтить, скажуть - добре, не в 5 разів, а лише в 3 рази піднімемо (що і планувалось з самого початку).
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16.05.2023 17:11 Відповісти
атомні станції в власності народу,а тарифи ростуть.ще й економ бо їм продать наліво треба.
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16.05.2023 17:20 Відповісти
Справа в тому що АЕС не можуть продавати електроенергію споживачам напряму,вони продають її на аукціонах.Відгадайте з трьох разів:хто купляє у них енергію за цінами нижче ринкових,а продає нам та в Європу за значно вищими цінами?
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16.05.2023 17:58 Відповісти
Этим занимался Беня,
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16.05.2023 19:47 Відповісти
Як Ахметов лише за березень заробив на "Енергоатомі" мільярд гривень
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16.05.2023 20:14 Відповісти
https://www.fin.org.ua/news/1484892
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16.05.2023 20:15 Відповісти
Один каже що будуть бiльше экспортувати, а другiй каже що дефiцит. А також в iнтернетi родмухують цю тему. Рудий задумав пiдняти цiни на електрику нехай не думають що тут всi дурнi.
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16.05.2023 17:23 Відповісти
Электричество не кирпичи, его не отложишь на черный день. Днем скорее всего переизбыток, а вечер / утро не хватает.
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16.05.2023 18:09 Відповісти
Терміново треба піднімати тарифи, бо гудок збіднів, ніяк яхту не добудує.
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16.05.2023 17:33 Відповісти
"експорт в Польщу та Молдову здійснюється лише в ті години доби, коли в енергосистемі є надлишок потужності".Для чого екпортувати елоктроенергію за кордон вночі,адже семе вночі є її надлишок,кому вона в цей час потрібна за кордоном? Прихильників зеленського така лапша влаштовує.

Джерело: https://biz.censor.net/n3418778
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16.05.2023 17:52 Відповісти
Специалист? Тут на уровне детского садика - у нас электроэнергия в 3 раза дешевле. Атомные работают почти постоянно, поэтому если их не используют это даже проблема. Поэтому благодаря дешевой цене продают.
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16.05.2023 18:12 Відповісти
Из-за большой инертности регулировочных процессов на АЭС они по правилам безопасности должны работать в базисной нагрузке, т.е. постоянно, как и мощные ТЭЦ, а в пиках нагрузки работают ТЭС и ГЭС.
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16.05.2023 20:04 Відповісти
Шановний експерд,поцікавтесь ,як міністру шмигалю, без надмірних зусиль, вдалося на протязі кількох місяців зупинити більше десятка енергоблоків АЕС,спровокувавши цим(на замовлення свого шефа,ахметова) вугільну кризу.АЕС зупинити дуже просто - графітові стержні опускають в реакторі і припиняється термоядерна реакція.
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16.05.2023 20:38 Відповісти
Как останавливали блоки АЭС на ремонты я знаю и как на аукционах беня продавал эл.энергию предприятиям по ценам ниже реальной стоимости, а потом выкручивал руки директорам АЭС и покупал у них энергию ниже себестоимости. А вот почему вы решили, что смыкать стержни туда сюда - это просто? И потом читайте внимательно процесс остановки и регулировки (набора и сброса нагрузки) - ЭТО ОЧЕНЬ ИНЕРТНЫЙ, ДЛИТЕЛЬНЫЙ процесс и не всегда проходит безопасно ( пример Чернобыль).
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16.05.2023 21:45 Відповісти
А що такого трапилось з енергоблоками АЕС що шмигаль протягом декількох місяців зупинив їх більше десяти?З якоїсь причини це не було так проблематично, як ви намагаєтесь мене переконати.Як ви ставитесь до крадіжки ахметовим ,в березні цього року,мільярда гривень на закупівлі електроенергії АЕС,за схемою котру раніше створив коломойський?https://www.fin.org.ua/news/1484892
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16.05.2023 22:24 Відповісти
в Польшу гоните, здесь не надо
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16.05.2023 18:00 Відповісти
В енергосистемі значно знизився обсяг потужності, українців знову закликають економити електроенергію Джерело: https://biz.censor.net/n3418778
Що знову Єнергоатом продав ДТЄКу не "реалізовану" е/е по 1 коп. за 1 Квт, а потім перепродали по 1,7 грн. а потім кричать що не вистачає коштів на ремонт і давайте підіймемо тарифи. Цікаво і кто це зробив?
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16.05.2023 18:42 Відповісти
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16.05.2023 19:55 Відповісти
Зимой, чтобы мы не брали транзитный российский газ, пришлось выдумать веерные отключения света по 12-16 часов в сутки. А это позволило по стране сэкономить с октября до середины февраля 30-40% газа.
Но второй раз это уже не прокатит с байками про разрушенную энергетику. (с)
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17.05.2023 00:07 Відповісти
так як з газом. Недавно Шмигаль в інтересах друзів анонсував підвищення, а виявилось -нещадно крали гроші. І ще ображаються - нас хочуть чікнути. Роттердамівці теж туди ж.
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17.05.2023 17:40 Відповісти
КАК АХМЕТОВ ТОЛЬКО ЗА МАРТ ЗАРАБОТАЛ НА «ЭНЕРГОАТОМЕ» МИЛЛИАРД ГРИВЕН https://zn.ua/energetics/kak-akhmetov-tolko-za-mart-zarabotal-na-enerhoatome-milliard-hriven.html
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17.05.2023 18:26 Відповісти

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