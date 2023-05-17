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Новини
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Продажі російських смартфонів впали до нуля через санкції і Китай

смартфон

Частка російських брендів у загальному обсязі постачання смартфонів у країну впала за рік з 2% до 0,1%.

Про це пише російський "Коммерсант" з посиланням на звіт GS Group за підсумками першого кварталу.

Падіння частки російських брендів на ринку смартфонів розпочалося минулого року. Керівник аналітичного центру GS Group Олександр Сурков називав серед причин такої зміни програну у всіх сегментах конкуренцію китайським виробникам, подорожчання логістики та складнощі з ліцензуванням сервісів Google для встановлення на російські смартфони через санкції США.

Співрозмовник припустив, що російські бренди постачаються через канали паралельного імпорту, але рітейлери зараз розпродують складські запаси, а нових моделей смартфонів російських брендів Dexp, F+, Digma та інших на полицях немає.

"Частка російських брендів впала через посилення китайських конкурентів", – підтверджує джерело газети на російському ринку електроніки.

За словами Суркова, російські бренди смартфонів можуть повернути частку ринку лише за рахунок локалізації виробництва під державне замовлення.

Російські рітейлери зауважують, що смартфони російських брендів представлені переважно в ультрабюджетному сегменті, де є конкурентніші китайські виробники. Водночас попит зміщується у бік більш технологічних та функціональних пристроїв.

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Водночас частка російських марок у сегменті кнопкових телефонів зросла рік у рік з 60% до 75%, свідчать дані GS Group.

За оцінкою місцевого рітейлера "М.Відео-Ельдорадо", російські бренди займають 60% у сегменті кнопкових телефонів. У першому кварталі в країні було продано 1,1 млн таких пристроїв. При цьому загалом у Росії в першому кварталі продали 6,5 млн мобільних телефонів.

Автор: 

мобільний зв’язок (785) росія (14164) санкції (4374) телефон (408)


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Топ коментарі
+13
Ті криволапі цвяхи самі зробити неможуть, а тут про смартфони мова. Що в них кацапського? Все китайське. Назва і та англійською мовою, 'нєскрєпно'' якось.
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17.05.2023 15:10
+13
на Московії були свої-кацапські бренди смартфонів?
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17.05.2023 15:13
+8
росіські.... що???? Люди, сьогодні ж не перше квітня
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17.05.2023 15:22
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Ті криволапі цвяхи самі зробити неможуть, а тут про смартфони мова. Що в них кацапського? Все китайське. Назва і та англійською мовою, 'нєскрєпно'' якось.
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17.05.2023 15:10 Відповісти
на Московії були свої-кацапські бренди смартфонів?
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17.05.2023 15:13 Відповісти
Бренд - це просто назва і логотип. Робиться місцевими фріланс-дизайнерами за вечір, все інше made in China.
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17.05.2023 15:44 Відповісти
росіські.... що???? Люди, сьогодні ж не перше квітня
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17.05.2023 15:22 Відповісти
А мені подобається...

( , ) ( , )
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17.05.2023 15:24 Відповісти
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17.05.2023 15:24 Відповісти
Мля, те гівно ще хтось купував??? Так їм і треба
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17.05.2023 15:30 Відповісти
Пожалуйста, на розетке https://rozetka.com.ua/ua/369727719/p369727719/ .

Хтирожопый продавец не укаал производителя - порашу, а хитросдлеанная розетка "не замечает"/

Поддержи роисского производителя! Купи DEXP в розетке, увеличь наполнение бюджета пораши и получи бомбу в квартиру на эти деньги!
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17.05.2023 15:38 Відповісти
а йотафон продається? )))) Хочу придбати ))))))))))))))
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17.05.2023 15:57 Відповісти
З 2 штук до 0.1 ?!! Це як?!))
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17.05.2023 16:13 Відповісти
Apple напрягся!
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17.05.2023 18:10 Відповісти
У кацапів є смартфони, цікаво.
Ну как є - розробник Китай і виробляє Китай, від паРаши там тільки бренд
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17.05.2023 18:49 Відповісти

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