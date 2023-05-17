Продажі російських смартфонів впали до нуля через санкції і Китай

Частка російських брендів у загальному обсязі постачання смартфонів у країну впала за рік з 2% до 0,1%.

Про це пише російський "Коммерсант" з посиланням на звіт GS Group за підсумками першого кварталу.

Падіння частки російських брендів на ринку смартфонів розпочалося минулого року. Керівник аналітичного центру GS Group Олександр Сурков називав серед причин такої зміни програну у всіх сегментах конкуренцію китайським виробникам, подорожчання логістики та складнощі з ліцензуванням сервісів Google для встановлення на російські смартфони через санкції США.

Співрозмовник припустив, що російські бренди постачаються через канали паралельного імпорту, але рітейлери зараз розпродують складські запаси, а нових моделей смартфонів російських брендів Dexp, F+, Digma та інших на полицях немає.

"Частка російських брендів впала через посилення китайських конкурентів", – підтверджує джерело газети на російському ринку електроніки.

За словами Суркова, російські бренди смартфонів можуть повернути частку ринку лише за рахунок локалізації виробництва під державне замовлення.

Російські рітейлери зауважують, що смартфони російських брендів представлені переважно в ультрабюджетному сегменті, де є конкурентніші китайські виробники. Водночас попит зміщується у бік більш технологічних та функціональних пристроїв.

Читайте також: Російські мобільні оператори підвищать тарифи для росіян через санкції

Водночас частка російських марок у сегменті кнопкових телефонів зросла рік у рік з 60% до 75%, свідчать дані GS Group.

За оцінкою місцевого рітейлера "М.Відео-Ельдорадо", російські бренди займають 60% у сегменті кнопкових телефонів. У першому кварталі в країні було продано 1,1 млн таких пристроїв. При цьому загалом у Росії в першому кварталі продали 6,5 млн мобільних телефонів.