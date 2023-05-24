Конгресмени США закликали Байдена передати Україні заморожені активи російського Центробанку

Група демократів і республіканців на чолі з Адамом Шиффом та Браяном Фіцпатріком закликала президента США Джо Байдена передати Києву заморожені у зв’язку з санкціями активи російського Центробанку.

Про це пише Голос Америки.

Члени Палати представників Шифф та Фіцпатрік, посилаючись на можливості, передбачені в Законі про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, і минулі прецеденти, такі як переказ президентом Джорджем Бушем-молодшим $1,7 млрд із коштів уряду Іраку для компенсації жертвам тероризму, у листі міститься заклик до Байдена перепрофілювати активи російського Центробанку, заморожені відповідно до американських санкцій, для надання такої необхідної допомоги Україні.

"У цей критичний момент, коли кожен долар може допомогти, ми закликаємо вас використовувати свої повноваження для переведення активів російського Центрального банку вартістю в мільярди доларів, заморожених відповідно до американських санкцій, для задоволення невідкладних військових та гуманітарних потреб в Україні", – йдеться у зверненні законодавців.

Вони наголосили, що "міжнародній спільноті зрозуміло, хто є агресором, і хто має нести витрати цієї незаконної війни – Росія".

Згідно з нещодавньою оцінкою, поточні бюджетні потреби України оцінюються у $5 млрд на місяць, а відновлення стане масштабним заходом, який, як очікується, коштуватиме $411 млрд протягом 10 років.