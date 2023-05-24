БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 723 6

Росія досі блокує експорт зерна з найбільшого порту України

зерно

Український порт "Південний" призупинив роботу, оскільки Росія відмовляється пропускати до нього вантажні судна, фактично виключивши його із "Чорноморської зернової ініціативи".

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков розповів Reuters.

"Формально порт "Південний" є в "Ініціативі", але фактично його немає вже місяць. До нього не надходить флот", – сказав Васьков.

У понеділок ООН висловила стурбованість тим, що порт "Південний" не отримав жодного судна в рамках угоди з 2 травня.

За його словами, усі кораблі в рамках "зернового коридору" перевіряє спільна група інспекторів від України, РФ, Туреччини та ООН, але російські інспектори відмовляються перевіряти судна, які прямують до "Південного" з 29 квітня.

"Вони (Росія, – ред.) тепер знайшли ефективний спосіб значно скоротити експорт зерна, виключивши з ініціативи порт "Південний", який обробляє великотоннажні судна", – пояснив Васьков.

Він наголосив, що це свідчить про "грубе порушення" угоди Росією.

"Південний" є найбільшим портом, що входить до "зернової угоди". За даними Мінінфраструктури, наразі в порту зберігається близько 1,5 мільйона тонн продуктів харчування для майбутнього експорту в 10 країн, за якими мають прибути 26 кораблів.

Читайте також: Експорт "зерновим коридором" впав минулого тижня на 78%, – УКАБ. ІНФОГРАФІКА

Як повідомлялося, у травні Росія погрожувала заблокувати роботу "зернового коридору", хоча укладені угоди передбачають автоматичне продовження його роботи на чотири місяці – до 18 липня. 

З середини квітня Росія безпідставно почала обмежувати роботу "Чорноморської зернової ініціативи", а з травня фактично заблокувала її відмовившись від реєстрації нового флоту та проведення інспекцій флоту, який йде на завантаження до українських портів.

17 травня Росія нібито погодилась продовжити виконання угоди ще на два місяці. З 19 травня відновилися припинені з 7 травня через позицію російської сторони у Спільному координаційному центрі (СКЦ) інспекції суден на шляху до українських портів, але тільки для двох із них.

"Зернова ініціатива", увалена в липні 2022 року, дозволила експортувати зерно з трьох українських портів = "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Автор: 

зерно (1868) Порт Південний (74) росія (14183) зернові (1151) Мінінфраструктури (1376) зерновий коридор (196)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То може оті ''чумазі миротворці'' на мордор поїдуть домовлятися про розблокування для себе зерна.
показати весь коментар
24.05.2023 14:48 Відповісти
Якщо ми не можемо експортувати зерно, потрібно його переробляти і експортувати вже готову продукцію, макарони, заморожене тісто, борошно, хлібо-булочні напівфабрикати, сухі корма для тварин, комбікорма. Потрібна державна програма розвитку експорту та внутрішного ринку продукції яка виробляється з українського зерна, щоб більша частина доданої вартості лишалась в Україні! Не можемо вивезти зерно - будуємо свиноферми та вирощуємо курятину, свинину та КРС і експортуємо м'ясо і продукцію з м'яса! Де дії уряду по розвитку експорту та внутрішнього споживання зерна, хліба, м'яса? Уряд бездіяльний, Прем'єр абсолютно безпорадний і має йти з посади!
показати весь коментар
24.05.2023 16:56 Відповісти
Воно то треба б... Але кому? навіть якби уряд не був яловий... Частина людей виїхала, частина воює. Автоматизовані комплекси виробництва коштують ой як недешево. А продукцію нашу багаті країни брати не схочуть - своєї вдоволь. Бідним же зерно оплачують міжнародні програми допомоги.
показати весь коментар
25.05.2023 06:48 Відповісти
Ну и правильно, нечего зерно отправлять в Африку, а то те нам суют мирные инициативы окончания войны. Пусть поголодают, может умнее станут и перестанут россии подыгрывать.
показати весь коментар
24.05.2023 14:52 Відповісти
Кацапы шантажируют нас портом Южный, потому что туда подходит аммиакопровод из Тольятти, который они пытаются всунуть в рамки зернового соглашения.
показати весь коментар
24.05.2023 15:50 Відповісти
Отже треба ще більше знищувати окупантів
показати весь коментар
24.05.2023 17:18 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 