Росія досі блокує експорт зерна з найбільшого порту України

Український порт "Південний" призупинив роботу, оскільки Росія відмовляється пропускати до нього вантажні судна, фактично виключивши його із "Чорноморської зернової ініціативи".

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков розповів Reuters.

"Формально порт "Південний" є в "Ініціативі", але фактично його немає вже місяць. До нього не надходить флот", – сказав Васьков.

У понеділок ООН висловила стурбованість тим, що порт "Південний" не отримав жодного судна в рамках угоди з 2 травня.

За його словами, усі кораблі в рамках "зернового коридору" перевіряє спільна група інспекторів від України, РФ, Туреччини та ООН, але російські інспектори відмовляються перевіряти судна, які прямують до "Південного" з 29 квітня.

"Вони (Росія, – ред.) тепер знайшли ефективний спосіб значно скоротити експорт зерна, виключивши з ініціативи порт "Південний", який обробляє великотоннажні судна", – пояснив Васьков.

Він наголосив, що це свідчить про "грубе порушення" угоди Росією.

"Південний" є найбільшим портом, що входить до "зернової угоди". За даними Мінінфраструктури, наразі в порту зберігається близько 1,5 мільйона тонн продуктів харчування для майбутнього експорту в 10 країн, за якими мають прибути 26 кораблів.

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Як повідомлялося, у травні Росія погрожувала заблокувати роботу "зернового коридору", хоча укладені угоди передбачають автоматичне продовження його роботи на чотири місяці – до 18 липня.

З середини квітня Росія безпідставно почала обмежувати роботу "Чорноморської зернової ініціативи", а з травня фактично заблокувала її відмовившись від реєстрації нового флоту та проведення інспекцій флоту, який йде на завантаження до українських портів.

17 травня Росія нібито погодилась продовжити виконання угоди ще на два місяці. З 19 травня відновилися припинені з 7 травня через позицію російської сторони у Спільному координаційному центрі (СКЦ) інспекції суден на шляху до українських портів, але тільки для двох із них.

"Зернова ініціатива", увалена в липні 2022 року, дозволила експортувати зерно з трьох українських портів = "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".