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Новини
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Кабмін передав газову компанію Коломойського і Хомутинніка в управління "Укрнафті"

коломойский

Кабінет міністрів доручив передати арештовану компанію "Укрнафтобуріння" Ігоря Коломойського та партнерів в управління "Укрнафті".

Відповідне розпорядження №454-р від 23 травня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

"Погодитися з пропозицією Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і Міністерства оборони щодо передачі в управління публічному акціонерному товариству "Укрнафта" активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, згідно з переліком, що додається до оригіналу", – йдеться у документі.

Згідно із документом, рішення ухвалене "з метою запобігання ризику виникнення надзвичайних ситуацій або збоїв у постачанні природного газу".

Перелік активів на сайті уряду не оприлюднено. Однак, за даними галузевого видання ExPro, йдеться про активи ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" та інших компаній, що розробляли Сахалінське родовище (ТОВ "Сіріус-1", ТОВ "Сахалінське" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум").

Кабмін передав ці компанії в управління "Укрнафти" за спрощеною процедурою, яку застосовують, зокрема, якщо є ризик збою або переривання постачання природного газу.

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Як повідомлялося, раніше суд арештував та передав в управління АРМА корпоративні права чотирьох підприємств: ПрАТ "Укрнафтобуріння"; ТОВ "Сахалінське"; ТОВ "Сіріус-1"; ТОВ "Іст Юроуп Петролеум". Вони пов’язані з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. 

Арешт накладено в межах розслідування кримінального провадження щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу, що на Харківщині.

ПрАТ "Укрнафтобуріння" входить до пелеріку найприбутковіших компаній України. Хоча, попри рекордно високі ціни на газ, минулого року вона зменшила чистий прибуток з 5,65 млрд грн у 2021 році – до 3,77 млрд грн у 2022-му.  

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.

Автор: 

газ (7924) Кабмін (7745) Коломойський Ігор (1772) Укрнафта (855) Хомутиннік (80) Укрнафтобуріння (44)


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Топ коментарі
+9
Та там мабуть Беня знав, що так і буде, тому всі ліквідні активи ще до передачі міг перекачати на свої фірми чи в офшори вивести, а державі передати уже фірму з боргами.
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24.05.2023 16:24
+6
А що на це каже притула?
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24.05.2023 16:23
+5
А когда-же ЗЕбанутые передадут штатам бородатое влагалище Беню КАЛ.омойского?
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24.05.2023 16:36
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Ну і як воно иому -- такии удар під дих .
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24.05.2023 16:13 Відповісти
А укрнафту пепедав у володіння коломойського
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24.05.2023 18:38 Відповісти
А що на це каже притула?
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24.05.2023 16:23 Відповісти
Он занят. Он резкость наводит. У спутника. И бабло рубит.
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24.05.2023 17:29 Відповісти
Та там мабуть Беня знав, що так і буде, тому всі ліквідні активи ще до передачі міг перекачати на свої фірми чи в офшори вивести, а державі передати уже фірму з боргами.
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24.05.2023 16:24 Відповісти
----
Та ви що ?? Невже таке може бути ?
..
Князєва зачинили до буцегарні а кореша чи то побоялися а чи то проспали такий ласий шматок ?
...
А може у Коломойського готівка закінчилась ?
...
Дивно .. Дуже дивно..
...
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24.05.2023 16:27 Відповісти
А когда-же ЗЕбанутые передадут штатам бородатое влагалище Беню КАЛ.омойского?
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24.05.2023 16:36 Відповісти
сирожа утешительную поляну виталику выкатит?
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24.05.2023 16:44 Відповісти
Я извиняюсь но таки имею спросить а вот этой самой Укрнафтой кто таки управляет? Так, совершенно случайно.
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24.05.2023 17:27 Відповісти
Вот прямо с язіка снял)
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24.05.2023 18:15 Відповісти
Щодо Укрнафти: Ми ще не публікували фінансову звітність (за 2022), але можу вам сказати, що фінансовий результат, скоріше за все, буде від'ємним. Складно компанії бути прибутковою, коли на балансі підприємства є фізична нестача сотень тисяч тонн нафти на мільярди гривень. Але, наголошую, що результати поки не зведені. Як тільки будуть, зможу озвучити (директор Укрнафта) .
Тобто передають фактично не актив, а борги. Крім нестачі палива, мільярдні борги по податкам та перед постачальниками.
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24.05.2023 18:32 Відповісти
Та отож😄
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25.05.2023 07:02 Відповісти
Один в окопах Дубаю та Відня ноги морочить, а інший взагалі НЕгромадянин України!!
Хана олігархам, слуги повстали!!??
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24.05.2023 20:11 Відповісти
Це "укрнафтобуріння" свого часу було звичайним цехом з видобутку нафти та газу в складі Укрнафти.
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24.05.2023 20:19 Відповісти
Я вважаю, що тут розуміють різницю в поняттях УПРІВЛІННЯ і ВЛАСНІСТЬ. Чи нє?😄😃😀
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25.05.2023 07:00 Відповісти

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