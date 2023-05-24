Кабмін передав газову компанію Коломойського і Хомутинніка в управління "Укрнафті"

Кабінет міністрів доручив передати арештовану компанію "Укрнафтобуріння" Ігоря Коломойського та партнерів в управління "Укрнафті".

Відповідне розпорядження №454-р від 23 травня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

"Погодитися з пропозицією Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і Міністерства оборони щодо передачі в управління публічному акціонерному товариству "Укрнафта" активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, згідно з переліком, що додається до оригіналу", – йдеться у документі.

Згідно із документом, рішення ухвалене "з метою запобігання ризику виникнення надзвичайних ситуацій або збоїв у постачанні природного газу".

Перелік активів на сайті уряду не оприлюднено. Однак, за даними галузевого видання ExPro, йдеться про активи ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" та інших компаній, що розробляли Сахалінське родовище (ТОВ "Сіріус-1", ТОВ "Сахалінське" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум").

Кабмін передав ці компанії в управління "Укрнафти" за спрощеною процедурою, яку застосовують, зокрема, якщо є ризик збою або переривання постачання природного газу.

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Як повідомлялося, раніше суд арештував та передав в управління АРМА корпоративні права чотирьох підприємств: ПрАТ "Укрнафтобуріння"; ТОВ "Сахалінське"; ТОВ "Сіріус-1"; ТОВ "Іст Юроуп Петролеум". Вони пов’язані з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком.

Арешт накладено в межах розслідування кримінального провадження щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу, що на Харківщині.

ПрАТ "Укрнафтобуріння" входить до пелеріку найприбутковіших компаній України. Хоча, попри рекордно високі ціни на газ, минулого року вона зменшила чистий прибуток з 5,65 млрд грн у 2021 році – до 3,77 млрд грн у 2022-му.

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.