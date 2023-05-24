Ціни на бензин у Росії знову побили історичний рекорд

Біржова ціна бензину марки А-95 "преміум" на торгах Санкт-Петербурзької товарно-сировинної біржі знову побила історичний рекорд, подорожчавши до 61 816 рублів за тонну.

Попередній рекорд ціни – 61 796 тис. рублів за тонну – було встановлено 19 травня, пишуть російські ЗМІ.

З 16 травня вартість бензину на біржі поставила чотири рекорди, проте на початку цього тижня трохи знизилася.

Ціна тонни бензину А-92 у середу зросла на 0,05% – до 53 202 рублів. Вартість літнього дизельного палива опустилася на 0,6% – до 51 351 тис. рублів за тонну.

Через рекордне зростання цін на бензин Міненерго Росії обговорює можливість обмеження експорту бензину та дизельного палива, підтвердив голова міністерства Ніколай Шульгінов. Цей захід вже схвалила Федеральна антимонопольна служба (ФАС) РФ, пише російська редакція Forbes.

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Зростання оптових цін на бензин А-95 у Росії відбувається на тлі планів Мінфіну знизити вдвічі демпфер, який мав стримувати ціни на паливо на внутрішньому ринку у випадку різких коливань цін на нафту (компанії отримують компенсацію з бюджету, якщо внутрішньоросійські ціни на бензин нижчі, ніж при його експорті).

Наприкінці квітня голова російського Мінфіну Антон Силуанов запропонував знизити демпфер удвічі на рік з липня 2023 року до липня 2024 року, щоб зекономити 30 мільярдів рублів бюджетних видатків на місяць.