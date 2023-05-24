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Новини
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Ціни на бензин у Росії знову побили історичний рекорд

бензин,цены,на

Біржова ціна бензину марки А-95 "преміум" на торгах Санкт-Петербурзької товарно-сировинної біржі знову побила історичний рекорд, подорожчавши до 61 816 рублів за тонну.

Попередній рекорд ціни – 61 796 тис. рублів за тонну – було встановлено 19 травня, пишуть російські ЗМІ.

З 16 травня вартість бензину на біржі поставила чотири рекорди, проте на початку цього тижня трохи знизилася.

Ціна тонни бензину А-92 у середу зросла на 0,05% – до 53 202 рублів. Вартість літнього дизельного палива опустилася на 0,6% – до 51 351 тис. рублів за тонну.

Через рекордне зростання цін на бензин Міненерго Росії обговорює можливість обмеження експорту бензину та дизельного палива, підтвердив голова міністерства Ніколай Шульгінов. Цей захід вже схвалила Федеральна антимонопольна служба (ФАС) РФ, пише російська редакція Forbes.

Читайте також: Ціни на російську нафту знизилися до $56 за барель

Зростання оптових цін на бензин А-95 у Росії відбувається на тлі планів Мінфіну знизити вдвічі демпфер, який мав стримувати ціни на паливо на внутрішньому ринку у випадку різких коливань цін на нафту (компанії отримують компенсацію з бюджету, якщо внутрішньоросійські ціни на бензин нижчі, ніж при його експорті).

Наприкінці квітня голова російського Мінфіну Антон Силуанов запропонував знизити демпфер удвічі на рік з липня 2023 року до липня 2024 року, щоб зекономити 30 мільярдів рублів бюджетних видатків на місяць.

Автор: 

бензин (1106) росія (14183) ціни (3442)


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Топ коментарі
+8
Все вірно вами підмічено. Вона дешевшає,її не купують, доходів нема. Тому потрібно з глубинного народу грошики дерти
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24.05.2023 17:21
+7
классика математики. на параше обратно пропорциональная связь между ценой нефти и ценой бензина. если вообще цена нехти будет стремиться к нулю, цена бильзина будет стремиться к бесконечности ))
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24.05.2023 17:22
+6
А що ж таке? Нафта дешевшає, у кацапів її значно менше купують, то чому дорожчає? вязкі газпроми вирішили зі своїх у три шкури дерти?
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24.05.2023 17:15
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А що ж таке? Нафта дешевшає, у кацапів її значно менше купують, то чому дорожчає? вязкі газпроми вирішили зі своїх у три шкури дерти?
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24.05.2023 17:15 Відповісти
Все вірно вами підмічено. Вона дешевшає,її не купують, доходів нема. Тому потрібно з глубинного народу грошики дерти
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24.05.2023 17:21 Відповісти
На рабссее практически нет нефтеперабатывающих заводов... Это еще со времен совка нефтепоток, а переработка в Беларуси и в Украине. Крекинг очень высокотехнологичный для рабссеи...
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24.05.2023 17:56 Відповісти
там бензин роблять не з нафти а з фублів
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24.05.2023 17:21 Відповісти
классика математики. на параше обратно пропорциональная связь между ценой нефти и ценой бензина. если вообще цена нехти будет стремиться к нулю, цена бильзина будет стремиться к бесконечности ))
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24.05.2023 17:22 Відповісти
А у нас с 1.06.23 цена 1 кВт/ч электроэнергии побьёт рекорд, а потом ещё раз побьёт. Впрочем и топливо тоже. Надо петь ассану совкодрочеру гетманцеву. И не только ему.
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24.05.2023 17:25 Відповісти
вкрути халявні лампи від Зеленського і менше сиди в компі-зекономиш.А ще краще -більше праці.
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24.05.2023 19:20 Відповісти
Я брезгливый, поэтому от вашего избранника-***..на что то брать брезгую, тем более у меня уже много лет энергосберегающие лампы.
Да и пенсионер я, работающий пннсионер.
А вы видать халяву любите.
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24.05.2023 22:06 Відповісти
Ну нічого, побитий рекорд ще їм помститься!
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24.05.2023 17:31 Відповісти
Зі слів вялікого пУ, це їм лише на користь
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24.05.2023 17:43 Відповісти
пустопорожняя новость, но носители марафоновируса хайпуют.

цена за литр горючки меньше доллара - это ниочем
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24.05.2023 17:47 Відповісти
витюк,смотри свинособака..
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24.05.2023 19:04 Відповісти
отозвалась жертва марафоновируса.
смотри сам на своих братьев-иранцев
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24.05.2023 19:14 Відповісти
Поцікався курсом бакса на мОрдорі,чмоня..
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24.05.2023 19:20 Відповісти
мне это не нужно, жертва марафона.
даже если их горючка подорожала до 60 центов за литр - это ниочем.
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24.05.2023 20:01 Відповісти
Ти в школу ходило,порахувати % вмієш?
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24.05.2023 20:12 Відповісти
жертва марафона, ты читать статью умеешь?

зросла на 0,05%
опустилася на 0,6%
95 бензин можешь сам посчитать...

в чем трагедия для кацапов? 92 бенз за литр стал 40,92 фублей, а был видимо 40,90 фублей
пипец трагедия у кацапов, 92 бензин подорожал на 2 копейки

ти читать не хочешь, считать не умеешь, про "думать" можно не заикаться.
пораженный марафоновирусом мозг думать уже не в состоянии
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24.05.2023 20:28 Відповісти
Обсяги виробництва падають через зниження зовнішнього попиту, виробники переносять свої втрати на внутрішнього споживача. Чи й не біном Ньютона.
Цікавіше з газом У них свердловини високодебітні, їх не зупиниш, тільки тампонувати А то вже ФСЬО
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24.05.2023 19:07 Відповісти
Смотри свинособака...
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24.05.2023 19:09 Відповісти
Вонючая рабсея-звичайна бензоколонка,а ціни на пальне майже як в Україні,яка закупляє і бензин,і солярку в Європі...
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24.05.2023 19:14 Відповісти
где почти как в Украине? где ты в Украине видел топливо по полбакса?
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24.05.2023 19:16 Відповісти
62 фуфля-це півбакса?
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24.05.2023 20:23 Відповісти
что 62 *****? ты что не умеешь пользоваться калькулятором? возьми счеты.
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24.05.2023 20:41 Відповісти

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