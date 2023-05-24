Росія порушує стандарти FATF шантажем і залякуванням інших країн, – Марченко

Міністерство фінансів України занепокоєне повідомленнями про спроби Росії шантажувати країни-члени Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) напередодні пленарного засідання організації, щоб уникнути потрапляння до "чорного списку".

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Росія вдається до залякування партнерів, і це викликає занепокоєння, але в той же час не є несподіванкою. Зіткнувшись з переконливими доказами недотримання стандартів FATF, Росія вдалася до шантажу та політичного тиску. Це ще один приклад грубого порушення Росією зобов'язань щодо міжнародного співробітництва та взаємної поваги, за якими члени FATF впроваджують та підтримують стандарти групи", – наголосив Марченко.

Мінфін України наполягає, що внесення Росії до "чорного списку" FATF дозволить більш ефективно протидіяти ризикам, які сама ж Росія створює для світової фінансової системи, зокрема відмивання коштів та фінансування тероризму.

Марченко нагадав, що Росія порушує найважливіші рекомендації FATF, наражаючи на серйозний ризик глобальну фінансову безпеку. Зокрема, Росія створює перешкоди для міжнародного співробітництва у запобіганні відмиванню грошей та боротьбі з фінансовими злочинами. Вона співпрацює з Іраном та Північною Кореєю, які знаходяться під санкціями ООН та в "чорному списку" FATF.

Марченко наголосив, що після рішення FATF призупинити членство РФ в лютому, ризики, які вона створює для глобальної фінансової безпеки, тільки зросли, включаючи посилення злочинної кібер-діяльності, військової та фінансової співпраці з державами, що перебувають під санкціями ООН, розгортання терористичних організацій в Україні та Африці, активізацію зусиль з обходу санкцій та дії, що загрожують світові ядерною катастрофою.

"Ми віримо в єдність міжнародного співтовариства і переконані, що країни-члени FATF зроблять все можливе, щоб захистити себе і світову фінансову систему від зловмисного впливу Росії та ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму, незалежно від того, які брудні тактики Росія намагається використовувати", – додав голова Мінфіну.

Як повідомлялося, за даними агентства Bloomberg, Кремль непублічно тисне на уряди низки країн, включно з Індією, погрожуючи скасувати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть заблокувати включення Росії до "чорного списку" FATF, що перетворить її на токсичну державу у фінансовому світі.

Нагадаємо, FATF призупинила членство Росії в лютому, Україна вимагає, щоб організація запровадила подальші обмеження, додавши Москву до свого "чорного списку" або "сірого списку" на зустрічі у червні.