Світовий ринок азартних ігор за 10 років зросте вчетверо, – прогноз

Світовий ринок азартних ігор зріс до $449,04 млрд за підсумками 2022 року, і надалі очікується активний розвиток ринку.

За даними The Business Research Company, до 2032 року розмір ринку гемблінгу зросте до $847,54 млрд. Це майже вчетверо більше, ніж поточний показник, передає LIGA.net.

Своєю чергою в найближчі п’ять років, до 2027 року, ринок гемблінгу, за прогнозами дослідників, сягне $765,89 млрд.

Якщо говорити про сектори гемблінгу, то найбільшим сегментом ринку у 2022 році були лотереї із часткою у 50,9%.

У сегменті ставок на спорт, або ж спортивного беттинга, дослідники прогнозують середньорічне зростання на 12,6%.

Розвиватиметься і сегмент ігор у віртуальній реальності: щороку ринок зростатиме. За прогнозами дослідників, на 22,3%.

Причинами стрімкої позитивної динаміки, згідно зі звітом, стало збільшення ринків, кількості гравців та ставок на кіберспорт. Дослідники прогнозують, що легалізація азартних ігор, збільшення населення у світі та технології сприятимуть розвитку ринку.

Серед основних ризиків, які можуть сповільнити динаміку розвитку ринку, дослідники називають витоки даних та порушення конфіденційних гравців через кібератаки.

Із географічної точки зору найдинамічнішим регіоном на ринку азартних ігор у 2022 році був Азійсько-Тихоокеанський. Проте прогнози аналітиків на майбутнє вказують на найшвидший розвиток у найближчі роки гемблінгу у Східній Європі, куди належить і Україна.