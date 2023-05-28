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Україна отримала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії

електроенергія

Учора, 27 травня 2023 року з 21:00 до 22:00 для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії.

"Аварійна допомога не є комерційним імпортом. Це ситуативний захід швидкого реагування для балансування енергосистеми", – сказано в повідомленні "Укренерго".

Причиною використання аварійної допомоги була недостатність загальної потужності українських електростанцій.

Імпорт зі Словаччини здійснювався, але у вечірні години був незначним.

"Використання аварійної допомоги від сусідніх країн можливе завдяки синхронній роботі енергосиcтеми України з європейською енергосистемою ENTSO-E", – додали в компанії.

Наразі електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але у вечірні години в "Укренерго" закликали споживати електроенергію ощадливо. Експорт, як і вчора, не здійснюється. Імпорт триватиме зі Словаччини майже весь день, однак у вечірній пік споживання його обсяг незначний.

Автор: 

експорт (3826) електроенергія (4235)


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