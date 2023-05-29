Польща ухвалить принципове рішення про будівництво першої АЕС до 13 липня

До 13 липня Міністерство клімату й довколишнього середовища Польщі має видати принципове рішення щодо будівництва першої атомної електростанції в Польщі.

Як повідомила міністерка Анна Москва, завдяки цьому рішенню інвестор – Polskie Elektrownie Jądrowe – зможе подати заявку на низку подальших адміністративних рішень, таких як визначення місця розміщення інвестицій і дозвіл на будівництво, передає Польське радіо.

Москва пояснила, що принциповим рішенням є схвалення державою проєкту будівництва електростанції.

"Прийняття Міністерства з погляду енергетичної безпеки, з погляду нашої енергетичної політики, прийняття того, що така інвестиція потрібна в цей час, у цю дату, у таких параметрах, з такою потужністю. Але водночас це не становить загрози державній безпеці, що підтверджено Агентством внутрішньої безпеки", – сказала вона.

Очільниця Мінклімату додала, що для компанії таке рішення означатиме, що вона може реалізувати інвестицію, незалежно від того, "який буде уряд, які будуть умови".

"Це зобов'язання держави підтримувати реалізацію цього проєкту, і це декларація того, що це важлива інвестиція для енергетичної політики та політики безпеки", – підкреслила вона.

Міністерка клімату підкреслила, що Міністерство веде діалог із Polskie Elektrownie Jądrowe, які 13 квітня подали заявку на це рішення.

Будівництво атомної електростанції в Померанії має розпочатися у 2026 році, а перший реактор з'явиться в 2033 році.