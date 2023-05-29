Вартість проїзду в Києві не будуть підвищувати до кінця війни, – Кличко

Міська влада Києва не збирається підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті української столиці до кінця війни з РФ, хоча собівартість проїзду насправді дорожча в кілька разів.

"Найближчим часом, поки триває широкомасштабна війна в Україні, ціна на проїзд у громадському транспорті столиці підвищуватися не буде. Так, транспорт у нас дотаційний. Бо собівартість проїзду в кілька разів вища, за нинішню вартість. І місто виділяє багато грошей, аби підтримувати роботу транспортних підприємств", – розповів мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю.

За його словами, треба ремонтувати транспорт, щоб перевезення були безпечними, треба купувати новий рухомий склад.

"Але ми розуміємо, яка сьогодні складна ситуація і як складно людям. І тому ухвалили рішення не підвищувати поки ціни на проїзд у громадському транспорті столиці. До того ж ми, як можемо, допомагаємо містам, які більше постраждали від російських атак та втратили велику частину міського транспорту. Ми надали транспорт, наприклад, Дніпру, Херсону", – зазначив Кличко.