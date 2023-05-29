Білорусь посилила контроль на кордоні з Росією

Влада Білорусії посилила контроль а кордоні з Росією задля забезпечення безпеки.

Про це заявив державний секретар Ради безпеки країни Олександр Вольфович, повідомляє російське видання РБК.

Відповідаючи на запитання, які заходи вживає Мінськ, щоб уникнути атак з боку диверсантів, він повідомив, що було посилено державний кордон, зокрема на сході.

"Жодним чином не закриваючись від наших стратегічних партнерів, РФ, розуміємо чудово, що як такого кордону з РФ немає, тому що це наші союзники. Тому низку кроків ми зробили з прикриття, зокрема, і різних доріг неосновного користування", – сказав Вольфович.

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На початку травня білоруське видання "Дзеркало" повідомило, що Мінськ запровадив тимчасовий прикордонний контроль на кордоні з Росією. У всіх, хто в'їжджає, за даними видання, перевіряли паспорти. Очевидці скаржилися, що з 5 травня перевірки відбуваються на всіх основних автомобільних трасах, деяких водіїв фотографують.

У білоруському Держприкордонкомітеті стверджували, що контрольно-пропускні пункти на дорогах між Росією та Білорусією з'явилися "у рамках підготовки до виконання ратифікованої угоди між Республікою Білорусь та Росією про взаємне визнання віз". Пізніше у відомстві заявили, що на кордоні проводять "моніторингові заходи", і жодних контрольно-пропускних пунктів там немає.