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"Ощадбанк" продовжив дію прострочених карток для переселенців

ощадбанк

Державний "Ощадбанк" у зв’язку з воєнним станом продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Як повідомляє пресслужба банку, продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується з лютого 2022 року, звертатись до відділень банку для перевипуску картки чи обміну її на нову не потрібно.

"Картки у разі закінчення терміну дії продовжать повноцінно працювати: можна розраховуватись ними в торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо", – додали у банку.

Автор: 

кредитні картки (111) Ощадбанк (673) переселенці (460)


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