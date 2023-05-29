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Нацбанк анулював ліцензії фінансової компанії "Хантер"

нбу

Національний банк України (НБУ) анулював ліцензії ТОВ "ФК "Хантер" на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Таке рішення ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 24 травня та набрало чинності з 25 травня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, анульовано ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу, на надання послуг з факторингу, на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

"Захід впливу застосовано за систематичне порушення ТОВ "ФК "Хантер" вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", – зазначається у повідомленні.

Крім того, компанія не надала на запит Національного банку інформацію та документи. Внаслідок цього Нацбанк у 2022-2023 роках тричі оштрафував її.

За даними держреєстру, бенефіціаром ФК "Хантер" вказана Юлі Дьоміна.

Автор: 

ліцензія (753) НБУ (9267) фінанси (220)


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