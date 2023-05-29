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Новини
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Данія відкрила спеціальний інвестиційний фонд для України на $130 мільйонів

данія

Данія оголосила про запуск соціальної програми данського інвестиційного фонду для України на загальну суму в 1 млрд данських крон, що становить приблизно $133 млн.

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко за підсумками Українського інвестиційного форуму в Копенгагені, передає пресслужба Мінекономіки.

"Спеціальний інвестиційний фонд, створений для України, буде фінансувати проекти із залученням найкращих данських технологій та інноваційних рішень, і буде доступний як для державного, так і для приватного секторів", – зазначила Свириденко.

Вона наголосила, що Данія є одним із лідерів щодо фінансової допомоги Україні. З початку повномасштабного вторгнення загальна військова підтримка склала $1,4 млрд, а загальна гуманітарна допомога, в тому числі макрофінансова – $212 млн.

Заступник міністра економіки Олександр Грибан уточнив, що Україна зацікавлена в локалізації виробництва данських компаній.

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"Нас цікавлять данські технології і ми бачимо велику перспективу у застосуванні та розміщенні данських компаній в Україні у пріоритетних галузях. Зокрема, це відновлювальна енергетика, будівельні матеріали, технології відновлення комунального господарства, а також оборонні технології та технології подвійного призначення", – зазначив Грибан.

Так, в рамках форуму було оголошено про затвердження фінансування для двох пілотних проектів у сфері сільського господарства та агропереробки. Йдеться про постраждалі компанії південного регіону – "Нібулон", якому дадуть кредит на 25 млн євро, та "Агрофьюжн" – 15 млн євро. Також кредити нададуть агрокомпаніям, розташованим біля лінії фронту в Миколаєві, які відновлюватимуть зруйновані виробничі потужності, закуповуючи обладнання у данських експортерів.

За словами Грибана, данський фонд не лише надаватиме фінансові гарантії, але і безпосередньо здійснюватиме кредитування, що ставить його на окремий щабель фінансових інститутів, які відкрили свої програми для України. Також данський уряд планує суттєво збільшити ліміти і розширити програму фінансової допомоги для України.

Автор: 

Данія (239) інвестиції (1530) Мінекономрозвитку (1996) Свириденко (153)


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Зермаки нівелюють всі донати і донорську допомогу. Гіпердерібан.
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29.05.2023 11:22 Відповісти
Скандинавські країни - найдемократичніші та найадекватніші країни в усьому ЄС 👍
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29.05.2023 11:33 Відповісти
всерівно зєрмаки вкрадуть...
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29.05.2023 11:56 Відповісти
У Данії поважають працю і тих, хто працює. Зарплата дуже хороша
Не вистачає лікарів, медсестер... Робота іноземців вітається і є можливість працевлаштування хороших спеціалістів - хірургів, офтальмологів, терапевтів, інший медичний персонал.
Якщо рідна країна не подбає про своїх спеціалістів, вони знайдуть роботу деінде
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29.05.2023 12:10 Відповісти
God Save the Queen!
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29.05.2023 12:50 Відповісти

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