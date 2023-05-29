Імпорт вугілля в Україну впав у 24 рази, – Митна служба

Україна у січні-квітні 2023 року імпортувала всього 173,6 тис. тонн вугілля кам’яного та антрациту, що у 23,8 раза (на 3,1 млн тонн) менше, порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

За даними Державної митної служби, вартість імпортованого вугілля склала $66,36 млн, що у 14,5 раза менше, ніж у січні-квітні 2022-го ($964,91 млн), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, з Австралії надійшло вугілля на $33,43 млн (50,38%), США – на $19,4 млн (29,23%), Польщі – на $10,86 млн (16,36%), інших країн – на $2,68 млн (4,03%).

Експорт українського вугілля за січень-квітень 2023 року становив 154,117 тис. тонн на $44,21 млн, у тому числі у Словаччину – на $30,5 млн, Угорщину – на $8,35 млн, Польщу – на $2,68 млн, інші країни – на $2,68 млн.

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Як повідомлялося, міністр енергетики Герман Галущенко 18 квітня заявив, що Україна поки що збереже заборону на експорт газу та енергетичного вугілля (крім коксівного) з метою забезпечення національних інтересів.

Україна у 2022 році зменшила імпорт вугілля кам'яного та антрациту у 4,2 рази (на 14,93 млн тонн) порівняно з 2021 роком – до 4,63 млн тонн.

Вугілля було імпортовано на $1,18 млрд, що у 2,1 разу менше, ніж у 2021-му ($2,49 млрд).