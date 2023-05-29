Курс турецької ліри відреагував падінням на переобрання президентом Ердогана

Курс турецької ліри падає на торгах у понеділок після того, як Реджеп Таїп Ердоган виграв другий тур президентських виборів у неділю.

Станом на 11:22 у Стамбулі ліра на 0,5% – до 20,0650 за долар США, майже рекордно низького рівня, повідомляє Bloomberg.

Аналітики Уолл-стріт прогнозують подальше зниження курсу турецької валюти, а Morgan Stanley попереджає, що до кінця року ліра може впасти на 29% – до 28 лір за долар, якщо Ердоган відмовиться змінити свою економічну політику. Інвестбанк Wells Fargo&Co. очікує, що ліра впаде до 23 лір за долар до кінця другого кварталу.

"Перемога Ердогана не втішить жодного іноземного інвестора. З дуже високою інфляцією, дуже низькими процентними ставками та відсутністю чистих іноземних резервів може виникнути болісна криза, яка вплине на всі активи", – зазначив стратег Tellimer Хаснайн Малік.

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Ердоган здобув перемогу у другому турі президентських виборів, набравши 52% голосів. Він знаходиться при владі вже 20 років, перемога у виборах дає йому ще один п'ятирічний термін.

Ліра знецінюється з 2012 року. Через політику Ердогана, спрямовану на стримування відсоткових ставок, центральний банк Туреччини витратив майже $200 мільярдів за останні півтора року на підтримку ліри, чисті валютні резерви стали від’ємними, а інфляція злетіла вище 80% минулого року, а потім впала до 44% станом на квытень.