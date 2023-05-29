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Новини
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Лукашенко не хоче переходити на російський рубль

лукашенко,путін

Запровадження у Білорусі єдиної валюти з Росією – це не питання найближчого часу.

Про це самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив на зустрічі з головою центробанку Росії Ельвірою Набіуліною, передає білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

"Те, що у нас працює Міжбанківська валютна рада, тут питань немає. Я часто наводжу ваші, нашого голови цитати на рівні глав держав, коли йдеться про створення єдиної валюти та так далі, що це непростий процес. І, мабуть, не сьогоднішнього дня, як ми домовились із президентом Росії", – заявив Лукашенко.

Водночас він зауважив, що "деякі патріотично налаштовані люди в Росії та Білорусі часто порушують це питання".

"Я хотів би почути також вашу точку зору на сьогоднішній день. Ту давню точку зору я добре знаю", – додав Лукашенко.

Автор: 

Білорусь (1582) Лукашенко Олександр (239) рубль (330) курс рубля (135)


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Топ коментарі
+13
Скоро досягнете компромісу - обидва на гривню перейдете.
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29.05.2023 13:27
+12
Моя точка зору така: ЗДОХНІТЬ РАЗОМ З ПУТІНИМ, ЯК НАЙШВИДШЕ!
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29.05.2023 13:20
+9
а коли він це заявляв? бо є інсайди, що лукашеску вже підписує обхідний лист на отримання перепустки до пекла.
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29.05.2023 13:23
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За двома "зайчиками"?
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29.05.2023 13:19 Відповісти
Моя точка зору така: ЗДОХНІТЬ РАЗОМ З ПУТІНИМ, ЯК НАЙШВИДШЕ!
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29.05.2023 13:20 Відповісти
Bomzovskoje sojuznoje gosudarstvo,kak eto bez rublej?
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29.05.2023 13:21 Відповісти
а коли він це заявляв? бо є інсайди, що лукашеску вже підписує обхідний лист на отримання перепустки до пекла.
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29.05.2023 13:23 Відповісти
таракан вже усвідомив про смертельну небезпеку "дружби" з кремлівською кацапією,(для себе і клану, на білорусь йому начхати) але старі обіцянки держать передаста за глотку... ізвиватись гадюкою все тяжче й тяжче...
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29.05.2023 13:24 Відповісти
Скоро досягнете компромісу - обидва на гривню перейдете.
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29.05.2023 13:27 Відповісти
Йому треба ще стаканчик новічка.
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29.05.2023 13:29 Відповісти
три відра.. щоб точно і світився в гробу
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29.05.2023 13:39 Відповісти
Еще живой, писали что в кремле неудачно попил чаек
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29.05.2023 13:30 Відповісти
А що таке? Что случілось?
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29.05.2023 13:32 Відповісти
Внєзапно... А як же "саюзноє гасударство"?
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29.05.2023 13:38 Відповісти
Воно таки не здохло..Що ж можливо і на краще для нас. Там би швиденько засунули більш лояльного агента.. і рублі були б, і бєлоруськая область у складі рф
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29.05.2023 13:39 Відповісти
Падло. А всі так сподівались. У Мінську. Але ..... не здох.
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29.05.2023 13:40 Відповісти
Це - на краще Бо якщо здохне - на його місці буде сидіть "попка", який буде виконувать все, що вимагатимуть з Кремля І перше - пожене білоруських солдат до наших кордонів
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29.05.2023 14:15 Відповісти
А що, воно ще не здохло?
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29.05.2023 13:42 Відповісти
марионетка х#йла имеет мнение...
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29.05.2023 13:47 Відповісти
Спочатку переведуть Луку до Кобзона, а потім БРСР - на російський рубль Чекать недовго
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29.05.2023 14:12 Відповісти
Схиляня до сексу з кремлем посилююється і у Лукашенко тут мало що питають😄
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29.05.2023 14:24 Відповісти
А він вже повернувся із московського арешту? Чи там більш ніж на 72 години не затримують?
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29.05.2023 14:28 Відповісти
А взагалі є така держава Білорусь ? це губернія тільки з "президентом".
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29.05.2023 15:07 Відповісти
Так,долар- вже всьо!!-"грязная зєльоная бумажка!"
нємєдлєнна пєрєйті на рупіі,
"я і карту прівьоз,патом пакажу.."
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29.05.2023 15:20 Відповісти

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