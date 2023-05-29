"Укрнафта" планує відновити частину ліквідованих свердловин

ПАТ "Укрнафта" планує детально переглянути фонд свердловин із метою його відновлення.

Про це повідомив голова "Укрнафти" Сергій Корецький на полях Львівської нафтогазової конференції, передає пресслужба компанії.

"Станом на зараз 4300 свердловин, що знаходяться в межах спецдозволів "Укрнафти", є ліквідованими. Частина – з геологічних причин, та більшість – з технічних: аварії, обриви інструмента, труб, змяття колон тощо. Відповідно, в межах цих свердловин запаси залишились недренованими", – розповів Корецький.

"Ми детально переглянемо весь величезний фонд свердловин з метою його відновлення – шляхом буріння бокових горизонтальних стовбурів, важких капітальних ремонтів або буріння дублерів таких свердловин", – додав гендиректор "Укрнафти".

Також компанія планує брати в оренду ліквідовані свердловини інших компаній на спецдозволах "Укрнафти", а також передавати в оренду свердловини "Укрнафти", що знаходяться в межах спецдозволів інших компаній – таких понад 1300.

За словами Корецького, навіть 10% успішного відновлення від загальної кількості ліквідованих свердловин – всього таких 5600 – це 560 свердловин, дозволить додати 30% до діючого видобувного фонду компанії.

Як повідомлялося, ПАТ "Укрнафта" завершила перший квартал 2023 року з чистим прибутком у розмірі 4,3 млрд грн. Очікується, що компанія у 2023 році отримає 12 млрд грн чистого прибутку.

"Укрнафта" торік зменшила видобуток нафти й конденсату на 8,6% – до 1,37 млн тонн. Голова компанії Сергій Корецький в інтерв'ю БізнесЦензору розповідав, що історично найбільший обсяг видобутку нафти "Укрнафтою" був у 2006 році – 3,9 млн тонн, з того часу він поступово знижувався.

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Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.