Президент Казахстану назвав жартом пропозицію Лукашенка приєднатися до союзу з Росією

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вважає, що його країні немає необхідності вступати до союзної держави Росії та Білорусі.

Про це він заявив під час робочої поїздки до Північно-Казахстанської області, повідомляє пресслужба Адміністрації президента Казахстану.

"Днями Президент Республіки Білорусь Олександр Григорович Лукашенко запропонував Казахстану вступити до Союзної держави. Я гідно оцінив його жарт. Я думаю, що потреби в цьому немає, оскільки існують й інші інтеграційні об'єднання, передусім Євразійський економічний союз", – сказав Товаєв.

Він додав, що Казахстан також виступає проти розміщення російської ядерної зброї на своїй території.

"Щодо ядерної зброї, то вона нам не потрібна, оскільки ми приєдналися до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та Договору про заборону випробувань ядерної зброї. Ми залишаємося вірними зобов'язанням у рамках цих міжнародних документів", – наголосив Токаєв.

Президент Казахстану додав, що розглядає участь країни у Євроазійському економічному союзі передусім у площині економічної співпраці.

"Ще раз повторюю: в ЄАЕС треба насамперед займатися питаннями економічної інтеграції, потім все інше. Питання ідеології, освіти, охорони здоров'я, спорту, культури, безумовно, потребують уваги. Але є й інші платформи, де успішно співпрацюємо з усіма відповідними країнами. Тому сподіваємося, що ЄАЕС насамперед виконає своє призначення, яке було зафіксовано у Договорі 2015 року", – сказав Токаєв.

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Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав країни вступати до союзу Росії та Білорусі – так званої Союзної держави, щоб отримати ядерну зброю.

Про це Лукашенко сказав після зауваження Токаєва, який під час виступу на засіданні керівників країн ЄАЕС зауважив, що "Союзна держава" має фактично єдиний політичний, військовий, економічний, валютний та культурний простір.

"Я перепрошую, навіть ядерна зброя – одна на двох зараз. Але є й інший рівень інтеграції, представлений Казахстаном, Киргизстаном та Вірменією. І на цю реальність нам треба зважати", – сказав Токаєв.