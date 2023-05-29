Не можуть замінити Голівуд: У парламенті Росії пропонують узаконити кінопіратство

У Раді Федерації РФ пропонують скасувати відповідальність за порушення прав авторів кінофільмів із країн, яка сама Росія називає "недружніми".

Відповідний законопроєкт підготували голова комітету Ради Федерації з економічної політики Андрій Кутєпов та його перший заступник Олексій Синіцин, пише російський "Коммерсант".

Автори ініціативи пояснили, що російські компанії не можуть ввозити іноземні кінофільми за схемою "сірого імпорту", оскільки фільм не є товаром.

Проєктом закону пропонується не застосовувати положення Цивільного кодексу РФ, які визначають правила використання результату інтелектуальної діяльності у складі складного об'єкта (кінофільму), а також захист прав автора на результати інтелектуальної діяльності та відповідальність за порушення виняткових прав (наприклад, неправомірний показ фільму в кінотеатрі).

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Як повідомлялося, раніше у Держдумі РФ пропонували узаконити "примусове ліцензування" західних фільмів, який дозволить фактично легалізувати крадіжку інтелектуальної власності і показувати фільми у російських кінотеатрах без згоди правовласників.

Однак представники російської кіноіндустрії тожі вказували, що подібна практика призведе до виходу з місцевого ринку тих правовласників, які все ще співпрацюють із Росією. Крім того, запровадження такої схеми порушило б міжнародні зобов'язання Росії, зокрема угоди ТРІПС та Бернську конвенцію.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну голлівудські кіностудії Universal, Warner Bros., Disney, Sony та Paramount зупинили прокат фільмів у Росії. Через це різко впав попит на квитки до кінотеатрів в Росії, а кінозали почали закриватися.