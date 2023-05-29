Українські хакери зламали систему найбільшого у Росії інноваційного центру "Сколково"

Хакери зламали інфраструктуру та електронну систему російського фонду "Сколково", який керує роботою однойменного інноваційного центру.

Як повідомили у самому фонді, зловмисники отримали доступ до деяких інформаційних систем та ресурсів, зокрема, до файлообмінника, розташованого на фізичних потужностях "Сколково", пише російська редакція Forbes.

Відповідальність за злом взяла на себе група, яка представилася "українським кіберфронтом", повідомили у "Сколково".

Там додали, що хакери опублікували повідомлення про злам, а також виклали у відкритий доступ знімки екранів низки внутрішніх інформаційних ресурсів та окремі документи.

Поки що ресурси "Сколково" недоступні, в тому числі сайт фонду та онлайн-сервісу.

26 травня хакери, які представилися "IT-армією України", зламали низку російських ресурсів. У своєму Telegram-каналі вони заявили про злом "десятків тисяч російських сайтів".

"Сколково" – створений за ініціативою Дмитра Медвєдєва найбільший науково-технологічний інноваційний комплекс у Росії, місцева влада називала його "Російською Кремнієвою долиною". Проект створення Інноваційного Центру реалізується Фондом розвитку Центру розробки та комерціалізації нових технологій (Фондом "Сколково").