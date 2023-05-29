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Новини
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Українські хакери зламали систему найбільшого у Росії інноваційного центру "Сколково"

сколково

Хакери зламали інфраструктуру та електронну систему російського фонду "Сколково", який керує роботою однойменного інноваційного центру.

Як повідомили у самому фонді, зловмисники отримали доступ до деяких інформаційних систем та ресурсів, зокрема, до файлообмінника, розташованого на фізичних потужностях "Сколково", пише російська редакція Forbes.

Відповідальність за злом взяла на себе група, яка представилася "українським кіберфронтом", повідомили у "Сколково".

Там додали, що хакери опублікували повідомлення про злам, а також виклали у відкритий доступ знімки екранів низки внутрішніх інформаційних ресурсів та окремі документи.

Поки що ресурси "Сколково" недоступні, в тому числі сайт фонду та онлайн-сервісу.

26 травня хакери, які представилися "IT-армією України", зламали низку російських ресурсів. У своєму Telegram-каналі вони заявили про злом "десятків тисяч російських сайтів".

"Сколково" – створений за ініціативою Дмитра Медвєдєва найбільший науково-технологічний інноваційний комплекс у Росії, місцева влада називала його "Російською Кремнієвою долиною". Проект створення Інноваційного Центру реалізується Фондом розвитку Центру розробки та комерціалізації нових технологій (Фондом "Сколково").

Автор: 

росія (14183) Сколково (1) хакер (458) кібератака (166)


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Топ коментарі
+14
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29.05.2023 14:37
+10
Цікаво було б поглянути на перелік тих "аналоговнєтів", що обійшлись росії мільярди фублєй.
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29.05.2023 14:36
+10
Хакери там знайшли тільки порожні пляшки, шприци і використані гандони.

Це точно така сама велика мильна булька, як і фонд нацианального благасастаянія, фтарая армія міра і зрештою --- вся ********.
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29.05.2023 14:54
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Цікаво було б поглянути на перелік тих "аналоговнєтів", що обійшлись росії мільярди фублєй.
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29.05.2023 14:36 Відповісти
Хакери там знайшли тільки порожні пляшки, шприци і використані гандони.

Це точно така сама велика мильна булька, як і фонд нацианального благасастаянія, фтарая армія міра і зрештою --- вся ********.
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29.05.2023 14:54 Відповісти
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29.05.2023 14:37 Відповісти
Сколковський наноболт.
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29.05.2023 14:53 Відповісти
дімон мислить-от би мені в очко такий.. з лівою різьбою
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29.05.2023 14:44 Відповісти
Ще треба мєдведєву мозги зламати!
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29.05.2023 14:46 Відповісти
В США, в районе Сан-ХОСЕ ЕСТЬ Кремниевая долина.
На Параше, в районе Сколково есть Навозная долина.
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29.05.2023 14:47 Відповісти
рецепт мясных мух и засолки огурцов сперли
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29.05.2023 14:50 Відповісти
Виходячи з аналоговнєтних досяжень сколковських розробників наші хакери могли викрасти тільки креслення модернізованого паровоза братів Черепанових та проект самодвіжущої тєлєжки на кінській тязі з електронним регуляванням швидкості.
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29.05.2023 14:59 Відповісти
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29.05.2023 15:01 Відповісти
Інноваційний центр у лапки беріть, бо це такий інноваційний як я китаєць.
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29.05.2023 16:01 Відповісти
Это им в помощь....
Сколько бабла теперь можно списать - мол бухгалтерия пропала!
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29.05.2023 16:20 Відповісти
У мене знайомий у сколково працював до 2013 року. Зараз у Великобританії. Розповідав, що крім приватного сектору в осколково не було нічого цікового. А після 2014 приватні компанії також усі розбіглеся.
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29.05.2023 19:05 Відповісти
Цап-цараповый центр - где там инновации ...
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29.05.2023 19:21 Відповісти
Пізнувато хакери завітали. Там ЧубАйс з корешем Мінцем славно потрудились в нанобухгалтерії, зараз вже в Лондонах відпочивають від трудів праведних.
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29.05.2023 20:56 Відповісти

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