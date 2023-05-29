"Укрнафта" має отримати 12 мільярдів прибутку: Кабмін затвердив фінплан

Кабінет міністрів затвердив фінансовий план ПАТ "Укрнафта" на 2023 рік, який передбачає отримання 12 мільярдів гривень чистого прибутку.

Відповідне розпорядження №466-р від 26 травня оприлюднене на офіційному урядовому порталі.

Фінплан компанії також передбачає отримання "Укрнафтою" у 2023 році 74 млрд грн чистого доходу, 25 млрд грн податкових виплат на користь держави (рента, податок на прибуток, ПДВ, оподаткування фонду оплати праці тощо), а також 9 млрд грн інвестицій, зокрема рекордні 5,5 млрд грн інвестицій у видобуток.

У пресслужбі "Укрнафти" зауважують, що вперше за роки існування підприємства цей документ був підготовлений згідно із вимогами закону "Про управління об‘єктами державної власності" та отримав 5 обов‘язкових висновків міністерств: Міністерства економіки, Міністерства оборони, Міністерства енергетики, Міністерства цифрової трансформації та Міністерства фінансів.

Як повідомлялося, ПАТ "Укрнафта" завершила перший квартал 2023 року з чистим прибутком у розмірі 4,3 млрд грн. Очікується, що компанія у 2023 році отримає 12 млрд грн чистого прибутку.

"Укрнафта" торік зменшила видобуток нафти й конденсату на 8,6% – до 1,37 млн тонн. Голова компанії Сергій Корецький в інтерв'ю БізнесЦензору розповідав, що історично найбільший обсяг видобутку нафти "Укрнафтою" був у 2006 році – 3,9 млн тонн, з того часу він поступово знижувався.

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Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.