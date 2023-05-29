Путін підписав закон про депортацію мешканців окупованих українських територій

Російський президент Владімір Путін підписав закон, який дозволяє "примусове переміщення громадян" з територій, де російська влада запровадила воєнний стан.

Документ оприлюднено на російському офіційному порталі правової інформації.

Документом вносяться зміни до російського закону "Про воєнний стан". Зокрема, передбачається можливість "примусового та контрольованого переміщення громадян з відповідної території на території, на яких військовий стан не введений".

Наразі російська влада запровадила військовий стан на територій окупованих районів Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України.

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Водночас законом дозволяється проводити адміністративні затримання терміном до 30 діб на територіях, де введено військовий стан, у разі порушення обмежень, встановлених указами Путіна. За чинним російським законом "Про воєнний стан", громадяни можуть затримуватися терміном до 30 діб виходячи лише з підстав, встановлених федеральним законодавством.

Цей же закон вносить поправку, яка передбачає можливість проведення виборів на території, на якій запроваджено військовий стан, після відповідних консультацій ЦВК з Міноборони та ФСБ РФ.