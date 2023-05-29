Путін підписав закон про депортацію мешканців окупованих українських територій
Російський президент Владімір Путін підписав закон, який дозволяє "примусове переміщення громадян" з територій, де російська влада запровадила воєнний стан.
Документ оприлюднено на російському офіційному порталі правової інформації.
Документом вносяться зміни до російського закону "Про воєнний стан". Зокрема, передбачається можливість "примусового та контрольованого переміщення громадян з відповідної території на території, на яких військовий стан не введений".
Наразі російська влада запровадила військовий стан на територій окупованих районів Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України.
Водночас законом дозволяється проводити адміністративні затримання терміном до 30 діб на територіях, де введено військовий стан, у разі порушення обмежень, встановлених указами Путіна. За чинним російським законом "Про воєнний стан", громадяни можуть затримуватися терміном до 30 діб виходячи лише з підстав, встановлених федеральним законодавством.
Цей же закон вносить поправку, яка передбачає можливість проведення виборів на території, на якій запроваджено військовий стан, після відповідних консультацій ЦВК з Міноборони та ФСБ РФ.
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