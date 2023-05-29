Бізнес-асоціації виступили проти заборони на викладку тютюнових виробів

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), Американська торговельна палата в Україні (AmChem) та Асоціація рітейлерів України (RAU) виступають проти ухвалення поправки до чинного законодавства, яка передбачає заборону видимого розміщення тютюнової продукції у місцях роздрібної торгівлі.

Відповідні зміни народні депутати планують внести до закону "Про рекламу", підтримавши поправку №174 під час голосування за законопроєкт №9206 у другому читанні, йдеться у заяві ЄБА.

Європейська Бізнес Асоціація та Американська торговельна палата вказують, що попри євроінтеграційне спрямування законопроєкту, профільне законодавство Євросоюзу (а саме Директива Європарламенту і Ради 2014/40/ЄС від 3 квітня 2014 року, яку Україна зобов’язалася імплементувати) не передбачає заборони на видиме розміщення тютнової продукції у точках продажу.

"Тому, до прикладу, за даними компаній, у переважній більшості країн ЄС, а також США, Японії, Швейцарії, попри чинні обмеження щодо реклами тютюнових виробів, не запроваджена заборона презентації такої продукції у місцях реалізації", – зазначається у заяві.

Крім того, запровадження такої заборони матиме негативні економічно-соціальні наслідки для країни і спрятиме зростанню тіньового ринку тютюнових виробів, який вже перевищує 20% і призводить до втрат держбюджету у розмірі 22 млрд грн на рік. Адже тіньовий бізнес, найімовірніше, не дотримуватиметься нових правил.

"Водночас, для прозорого бізнесу реалізація зазначеної ініціативи зумовить додаткові витрати – як для великих торговельних мереж, так і малого та середнього бізнесу, що, за підрахунками експертів бізнесу, нараховує близько 50 тис. підприємств – через необхідність залучення інвестицій в переобладнання місць торгівлі та скорочення рентабельності у зв’язку із зменшенням асортименту продукції", – наголошується у заяві.

Своєю чергою Асоціація рітейлерів України вказує, що ухвалення цієї поправки матиме негативний вплив на легальний роздрібний ринок шляхом створення додаткових бар’єрів для легального бізнесу та спрощення умов для розвитку "сірого" ринку, адже може спонукати покупців до пошуку альтернативних місць продажу тютюнових виробів.

"Це сприятиме росту продажів нелегальних товарів на стихійних ринках, з рук, МАФів, які не мають ліцензії, але будуть реалізовувати товар за більш низькими цінами, що призведе відтоку покупців з торгових мереж. Як наслідок, легальний бізнес понесе додаткові витрати", – наголошують у RAU.

Крім того, падіння продажів в торгових мережах негативно вплине на надходження податків до держбюджету. Водночас закритий формат реалізації тютюнових виробів ускладнить відслідковування податковими та правоохоронними органами "сірих" точок реалізації підакцизних товарів.

"Встановлення додаткових вимог для легального бізнесу не повинно спрощувати умови для реалізації контрафактної продукції, а саме такі наслідки буде мати дана норма", – наголошують в Асоціації.

З огляду на потенційні негативні наслідки для бізнесу й держави, Європейська Бізнес Асоціація, Американська торговельна палата в Україні та Асоціація рітейлерів України закликають Верховну Раду відхилити вище зазначену поправку до законопроєкту №9206.