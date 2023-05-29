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Новини
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Бізнес-асоціації виступили проти заборони на викладку тютюнових виробів

контрафакт,тютюн,сигарети

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), Американська торговельна палата в Україні (AmChem) та Асоціація рітейлерів України (RAU) виступають проти ухвалення поправки до чинного законодавства, яка передбачає заборону видимого розміщення тютюнової продукції у місцях роздрібної торгівлі.

Відповідні зміни народні депутати планують внести до закону "Про рекламу", підтримавши поправку №174 під час голосування за законопроєкт №9206 у другому читанні, йдеться у заяві ЄБА.

Європейська Бізнес Асоціація та Американська торговельна палата вказують, що попри євроінтеграційне спрямування законопроєкту, профільне законодавство Євросоюзу (а саме Директива Європарламенту і Ради 2014/40/ЄС від 3 квітня 2014 року, яку Україна зобов’язалася імплементувати) не передбачає заборони на видиме розміщення тютнової продукції у точках продажу.

"Тому, до прикладу, за даними компаній, у переважній більшості країн ЄС, а також США, Японії, Швейцарії, попри чинні обмеження щодо реклами тютюнових виробів, не запроваджена заборона презентації такої продукції у місцях реалізації", – зазначається у заяві.

Крім того, запровадження такої заборони матиме негативні економічно-соціальні наслідки для країни і спрятиме зростанню тіньового ринку тютюнових виробів, який вже перевищує 20% і призводить до втрат держбюджету у розмірі 22 млрд грн на рік. Адже тіньовий бізнес, найімовірніше, не дотримуватиметься нових правил.

"Водночас, для прозорого бізнесу реалізація зазначеної ініціативи зумовить додаткові витрати – як для великих торговельних мереж, так і малого та середнього бізнесу, що, за підрахунками експертів бізнесу, нараховує близько 50 тис. підприємств – через необхідність залучення інвестицій в переобладнання місць торгівлі та скорочення рентабельності у зв’язку із зменшенням асортименту продукції", – наголошується у заяві.

Своєю чергою Асоціація рітейлерів України вказує, що ухвалення цієї поправки матиме негативний вплив на легальний роздрібний ринок шляхом створення додаткових бар’єрів для легального бізнесу та спрощення умов для розвитку "сірого" ринку, адже може спонукати покупців до пошуку альтернативних місць продажу тютюнових виробів.

"Це сприятиме росту продажів нелегальних товарів на стихійних ринках, з рук, МАФів, які не мають ліцензії, але будуть реалізовувати товар за більш низькими цінами, що призведе відтоку покупців з торгових мереж. Як наслідок, легальний бізнес понесе додаткові витрати", – наголошують у RAU.

Крім того, падіння продажів в торгових мережах негативно вплине на надходження податків до держбюджету. Водночас закритий формат реалізації тютюнових виробів ускладнить відслідковування податковими та правоохоронними органами "сірих" точок реалізації підакцизних товарів.

"Встановлення додаткових вимог для легального бізнесу не повинно спрощувати умови для реалізації контрафактної продукції, а саме такі наслідки буде мати дана норма", – наголошують в Асоціації.

З огляду на потенційні негативні наслідки для бізнесу й держави, Європейська Бізнес Асоціація, Американська торговельна палата в Україні та Асоціація рітейлерів України закликають Верховну Раду відхилити вище зазначену поправку до законопроєкту №9206.

Автор: 

бізнес (1167) ВР (2865) законопроєкт (1668) парламент (1948) тютюн (335) Європейська бізнес асоціація (170) Новини компаній (3348)


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Топ коментарі
+7
в Естонії заборонено викладати, дазволено тільки в спецмагазинах для тютюну. А так просто висить в сурермаркеті список сигарет і ціна на касі. Роки 2 діє уже
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29.05.2023 16:50
+5
все робиться щоб ринок загнати в тінь і там його доїти
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29.05.2023 16:49
+5
/сприятиме зростанню тіньового ринку\
Ви ще ціну підніміть, і побачите де опиниться ваш ринок
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29.05.2023 17:03
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Ну д"біли - весь світ бореться з курінням цінами на куриво і пропагандою здорового способу життя)))) а у нас викладкою)))) зупиніть планету я зійду)))
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29.05.2023 16:48 Відповісти
все робиться щоб ринок загнати в тінь і там його доїти
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29.05.2023 16:49 Відповісти
в Естонії заборонено викладати, дазволено тільки в спецмагазинах для тютюну. А так просто висить в сурермаркеті список сигарет і ціна на касі. Роки 2 діє уже
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29.05.2023 16:50 Відповісти
ну а який зміст в цьому???????
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29.05.2023 16:57 Відповісти
Мабуть в тому, що держава піклується про здоров'я своїх громадян, а не про гаманець виробника сигарет. Очевидно ж
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29.05.2023 18:19 Відповісти
ви думаєте що ПП Україна піклується про моє здоров,я?????? а де тут піклування про добавки у харчах????? де чистота води у містах????? де контроль за вирубкою лісів???? де контроль за забруднення сг угідь добривами??? де обовязковий медогляд громадян раз в два роки???? де контроль за викидами підприємств у повітря і річки????? ми як фізичні одиниці ПП Україна - НХ не треба
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29.05.2023 18:31 Відповісти
я не знаю навіщо ви мені це пишете, адже я писав про Естонію.
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29.05.2023 18:43 Відповісти
вибачте а то подумав що ви про наших гнид...
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29.05.2023 18:44 Відповісти
У Німеччині також.
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29.05.2023 18:14 Відповісти
Красива абревіатура у Європейської Бізнес Асоціації!
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29.05.2023 16:50 Відповісти
/сприятиме зростанню тіньового ринку\
Ви ще ціну підніміть, і побачите де опиниться ваш ринок
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29.05.2023 17:03 Відповісти
Був ринок сірий стане чорний! Тіньовики вже рахують капустняк так і дійдемо що на прилавку буде одне а на руки даватимуть інше
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29.05.2023 17:05 Відповісти
Формулювання що тіньовий ринок небуде виконувати цих вимог просто епічне. Тіньовий ринок і так з під прилавка торгується і на вітрині не лежить.
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29.05.2023 17:11 Відповісти
На ринках тютюн уже продають на стакани. Без акцизів.
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29.05.2023 17:13 Відповісти
Чому люди не курять і не п'ють? Бо вони не бачили цигарок і алкоголю. Я навіть за гроші курити і пити не буду, хіба що за великі. Але за це не платять. А деякі люди готові самі за це купу грошей платити. Доплачують, за своє рабство, работорговцям. Ці люди пришвидшують рух людства до пекла)
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29.05.2023 17:13 Відповісти
- Девушка, вы переспите со мной за миллион долларов?
- Да, конечно!
- А за 500 рублей?
- За кого вы меня принимаете??!
- За кого я вас принимаю мы уже разобрались, остался лишь вопрос в цене.
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29.05.2023 18:41 Відповісти
а на бухло слабо так?
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29.05.2023 19:00 Відповісти
табак и бухло спрятать, коноплю легализировать...
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29.05.2023 21:31 Відповісти
ПНХ "бізнес", який гробить здоров'я людей.
Це стосується і виробників алкоголю, і харчової індустрії,
що зробила рак та діабет основними причинами смертності.
І продавці питної води, що блокують якісну очистку
води у водопроводі.
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29.05.2023 19:07 Відповісти
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29.05.2023 20:35 Відповісти
В пріоритеті цих поважних організацій бізнес інтереси групи людей чи здоров'я нації?
В Німеччині тютюнові вироби за спеціальною ширмою на замку. І це жодним чином не сприяє тіньовому бізнесу.
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29.05.2023 22:50 Відповісти

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