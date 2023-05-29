Між Саудівською Аравією і Росією зростає напруженість через дешеву нафту

Між Саудівською Аравією й Росією зростає напруженість, оскільки Росія продовжує випускати на ринок величезні обсяги більш дешевої сирої нафти і підриває зусилля Саудівської Аравії з підвищення цін.

Як пише The Wall Street Journal, Саудівська Аравія висловила свій гнів Росії за те, що вона не дотримала своєї попередньої обіцянки з обмеження видобутку у відповідь на санкції Заходу напередодні важливої зустрічі ОПЕК+, призначеної у Відні 4 червня, передає enkorr.

Раніше міністр енергетики Саудівської Аравії зробив попередження нафтовим спекулянтам, сигналізуючи ринку про можливість подальшого скорочення видобутку, але незабаром віцепрем'єр-міністр Росії заперечив йому, висловивши сумніви щодо подальших скорочень.

На початку квітня Саудівська Аравія, Росія та інші члени ОПЕК+ заявили, що скоротять видобуток, що, як очікується, підтримає ціни на нафту; Саудівська Аравія почала скорочувати видобуток цього місяця, але останні доступні дані показують, що Росія продовжує викачувати великі обсяги нафти на ринок, додаючи до глобального профіциту й тиснучи на ціни.

Ф’ючерси на сиру нафту впали приблизно на 10% нижче, ніж на початку квітня, незважаючи на скорочення видобутку під керівництвом Саудівської Аравії, причому нафта Brent 26 травня коштувала $76,95 за барель.

Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, де-факто правитель Саудівської Аравії, запустив амбітний план використати свій фонтан доходів від нафти для трансформації економіки королівства, і вважається, що він перебуває під тиском підтримувати вищі ціни на нафту для оплати масштабних проєктів розвитку.

Після того, як ОПЕК+ оголосила про несподіване скорочення видобутку, Goldman Sachs підвищив свій прогноз ціни на нафту Brent на кінець року до $95 за барель, а прогноз на наступний рік – до $100 за барель; цього тижня Goldman повторив свій заклик до підвищення цін на сиру нафту й інші товари.