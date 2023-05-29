Україна зможе пройти наступний опалювальний сезон без імпорту газу, – "Нафтогаз"
Цього року українського газу буде достатньо, аби пройти опалювальний сезон 2023-2024 без імпорту.
"У 2023 році плануємо видобути 13,5 млрд кубометрів газу. Також маємо певні очікування від приватних видобувників", – розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
Але, за його словами, є воєнні ризики, тому "Нафтогаз" долучився до платформи спільних закупівель газу Aggregate EU.
"Тобто якщо при негативному розвитку подій палива не вистачатиме, ми зможемо оперативно замовити потрібні нам обсяги", – пояснив Чернишов.
Водночас він підкреслив, що це тільки фактор війни.
"А взагалі Україна посідає друге місце в Європі за підтвердженими запасами газу. І ми маємо нарешті почати використовувати цей потенціал", – зазначив Чернишов.
У квітні повідомлялося, що за місяць АТ "Укргазвидобування" (частина групи "Нафтогаз") запустило одразу дві експлуатаційні свердловини на одному з найбільших родовищ України. Сукупно вони додали понад 300 тис. кубометрів газу до добового видобутку компанії.
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