Держборг України в квітні зріс до нового історичного максимуму

Сукупний державний борг України у квітні 2023 року зріс на 3,6% і досяг нового історичного максимуму: у доларовому вираженні – на $4,37 млрд, до $124,28 млрд, у гривневому – на 159,9 млрд грн, до 4,54 трлн грн.

Як свідчать дані Міністерства фінансів, прямий держборг за попередній місяць збільшився на 4% – до $115,08 млрд, або до 4,21 трлн грн, і склав 92,6% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу, передає Інтерфакс-Україна.

Повідомляється, що зовнішній прямий борг у квітні зріс на $4,68 млрд – до $75,79 млрд, тоді як внутрішній прямий – скоротився на 8 млрд грн, до 1,44 трлн грн (еквівалент $39,29 млрд).

Сукупний зовнішній держборг України у квітні 2023 року збільшився на 5,9%, або на $4,61 млрд, – до $83,11 млрд, тоді як сукупний внутрішній – знизився на 0,6%, або на 8,6 млрд грн, до 1,51 трлн грн.

Внаслідок цього частка сукупного зовнішнього держборгу за квітень зросла з 65,5% до 66,9%.

За інформацією Мінфіну, частка зобов'язань у євро на кінець квітня зросла до 26,02%, у канадських доларах – до 2,57%, у СПЗ – до 13,24%, тоді як в американських доларах знизилася до 27,11%, гривні – до 30,24%, єни – до 0,8%, а у британських фунтах залишилася на рівні 0,02%.

Відомство також уточнило, що 65,18% держборгу має фіксовану відсоткову ставку, тоді як 13,24% прив'язано до ставки МВФ, 6,42% – до SOFR, 0,92% – до Libor, 3,77% – до EURIBOR.

Ставка ще за 3,19% держборгу прив'язана до індексу споживчих цін, а 6,93% – до облікової ставки НБУ. Йдеться про ОВДП із портфеля Нацбанку. Найновішими з них стали папери із прив'язкою до облікової ставки, які НБУ викуповував у рамках емісійного фінансування бюджету.

Зрештою, 0,33% держборгу має ставку з прив'язкою до українського індексу ставок за депозитами фізосіб, який використовується у програмах портфельних гарантій.

Із початку 2023 року сукупний держборг України зріс на 11,6%: у доларовому еквіваленті – на $12,89 млрд, у гривневому – на 471,4 млрд грн.

Державний та гарантований державою борг України у 2022 році збільшився на $13,4 млрд – до 78,5% ВВП з 48,9% на кінець 2021 року.