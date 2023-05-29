Рада встановила 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом та зробила його вихідним
Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, відповідне рішення було підтримано 317 голосами.
Документом передбачається, що День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років щороку відзначатиметься 8 травня. Вихідний день відтепер також буде 8 травня.
Закон набуває чинності з наступного дня за днем його опублікування.
Раніше президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Окрім того, він підписав указ, згідно з яким 9 травня Україна відзначатиме День Європи.
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