Рада встановила 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом та зробила його вихідним

Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, відповідне рішення було підтримано 317 голосами.

Документом передбачається, що День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років щороку відзначатиметься 8 травня. Вихідний день відтепер також буде 8 травня.

Закон набуває чинності з наступного дня за днем його опублікування.

Раніше президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Окрім того, він підписав указ, згідно з яким 9 травня Україна відзначатиме День Європи.