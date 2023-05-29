"Укренерго" відновило 70% пошкоджених через війну об’єктів, – Кудрицький

Українська енергосистема вийшла із зими зруйнованою на 40–50%, однак на сьогодні відновлено функціонал 70% пошкоджених об’єктів.

"Наше завдання – відновити якомога більше енергоблоків та підстанцій до наступної зими. Ми оперативно усунули обмеження в магістральній мережі та відновили функціонал десь 70% наших пошкоджених обʼєктів", – заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю Forbes.

Водночас, він зазначив, що це не означає, що вони зараз працюють у тому стані, як до повномасштабного вторгнення, але система передачі електроенергії працює.

"Десь 40–50% потужностей, які наша система мала до вторгнення, ми тимчасово втратили. Щодо магістральної високовольтної мережі та обʼєктів "Укренерго" – в результаті масованої терористичної кампанії росіян проти нашої енергосистеми близько 43% наших активів було пошкоджено ракетами або дронами", – розповів Кудрицький.

Він, однак, підкреслив, що немає потреби відновлювати все як було.

"Ми плануємо робити краще, застосувати сучасніші технічні рішення, більше захистити об’єкти. Зараз думаємо, як змінити нові підстанції "Укренерго". Хочемо відбудувати їх більш автоматизованими і захищеними. Застосувати інженерні рішення, які дозволять захистити високовольтні підстанції від російських атак", – пояснив він.

Згідно зі звітом (RDNA2) уряду України, групи Світового банку, Єврокомісії та ООН, повний кошторис відновлення країни – $11 млрд. Вся енергетична галузь у найближчі роки потребує $5,7 млрд.

"Саме "Укренерго", за оцінкою експертів, які працювали над звітом, уже зараз на відновлення та захист обʼєктів необхідно приблизно $1 млрд. У будь-якому разі до зими потрібна сума, яка обчислюється мільярдами – як для генерації, так і для наших підстанцій. Тому протягом наступних кількох місяців треба закумулювати значний фінансовий ресурс", – додав Кудрицький.