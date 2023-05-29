USAID виділило $2 мільйони на гранти українському малому та середньому бізнесу

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у межах програми "Конкурентоспроможна економіка України" виділило $2 млн на гранти українському малому та середньому бізнесу. У рамках програми передбачено надання близько 30 грантів із обсягом від $35 тис. до $90 тис.

"Грантова підтримка від наших міжнародних партнерів – це можливість для бізнесу реалізувати нові проекти, знайти бізнес-партнерів, диверсифікувати виробництво й експорт", – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Вона додала, що пріоритетними галузями для розширення українського експорту є продукція аграрної та харчової галузей, продукція та послуги ІТ-сфери, меблевої галузі тощо.

За словами Свириденко, з початку повномасштабної війни Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" підтримала участь 348 українських бізнесів з ІТ, креативних індустрій, харчової та меблевої галузей у 31 міжнародній торговельній місії у таких країнах, як США, Велика Британія, Франція, Іспанія, Німеччина.

У планах наступного року – підтримати участь МСП у ще 30 заходах.

"Ми шукаємо комплексні проєкти, які включатимуть тренінги та підготовку до місій, розробку аналітичних матеріалів, участь в торговельних заходах, проведення постівентів для обміну досвідом з іншими підприємцями", – зазначила керівниця Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка" Олеся Залуська.

Пріоритетними галузями для надання грантової підтримки є інформаційні технології, інжиніринг, виробництво, а також креативні індустрії та послуги.

Проте Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" відкрита до заявок на підтримку інших секторів, які відповідають критеріям відбору, а також захочує брати участь бізнеси, які не мають досвіду співпраці з міжнародними донорами.

Прийом заявок триватиме до 15 вересня 2023 року (включно).

Прийом та розгляд заявок буде відбуватися поетапно з наступними дедлайнами: 25 червня (для торгових заходів з 20 серпня 2023 року до 14 лютого 2024 року); 15 вересня 2023 року (для торгових заходів з 15 лютого 2024 року до 15 серпня 2024 року).

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" підтримує стартапи й малі та середні підприємства з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі.