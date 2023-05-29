Рада запровадила пільги для виробництва українських безпілотників

Верховна Рада підтримала виробництво дронів в Україні, звільнивши на час війни від податку на додану вартість та ввізного мита складові безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за законопроєкти №9275 та 9276 у першому читанні та в цілому відповідно проголосували 284 та 289 народних депутатів.

Законопроєкти вносять зміни до Податкового та Митного кодексів та допомагають оптимізувати процеси виробництва та поставок БПЛА.

Зокрема, на час дії військового стану від ПДВ та ввізного мита звільняються складові (матеріали, вузли, агрегати обладнання, комплектуючі) БПЛА, які підприємства ввозять для власної діяльності для виробництва та ремонту безпілотних літальних апаратів.