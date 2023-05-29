БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
325 1

Рада запровадила пільги для виробництва українських безпілотників

беспилотник,лелека

Верховна Рада підтримала виробництво дронів в Україні, звільнивши на час війни від податку на додану вартість та ввізного мита складові безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за законопроєкти №9275 та 9276 у першому читанні та в цілому відповідно проголосували 284 та 289 народних депутатів.

Законопроєкти вносять зміни до Податкового та Митного кодексів та допомагають оптимізувати процеси виробництва та поставок БПЛА.

Зокрема, на час дії військового стану від ПДВ та ввізного мита звільняються складові (матеріали, вузли, агрегати обладнання, комплектуючі) БПЛА, які підприємства ввозять для власної діяльності для виробництва та ремонту безпілотних літальних апаратів.

Автор: 

законопроєкт (1668) виробництво (1297) дрони (362)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уряяяя....півтора роки війни.... нарешті....поки не вирішили чиї фірми братимуть держзамовлення і відкати - не приймали....добре що правильно написали табличку ділення...Дякую ЗЕбобікам -ви зробили нас разом)))
показати весь коментар
29.05.2023 18:46 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 