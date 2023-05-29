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Новини
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У Раду внесли новий законопроєкт про доплати військовим

військові,українські

Робоча група Верховної Ради України подала законопроєкт 9342 по доплатам військовим. Ця ініціатива йде на заміну поправки "про повернення 30 тис. грн" до законопроєкту 8312.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, законопроєкт передбачає:

  • під час дії воєнного стану військовослужбовцям "щомісячно виплачується додаткова винагорода від 30 тис. до 100 тис. грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань у порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом міністрів України."
  • також є норма по строковикам у розмірі 6 тис грн на місяць пропорційно часу проходження військової служби.
  • доплати в розмірі 6 тис. грн на  місяць передбачені для військовослужбовців, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) під час ведення бойових дій та які зараховані в розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби.

"Важливо памʼятати, що під час лікування і два місяці до лікування – поранений одержує зарплату +ту винагороду, яку він одержував до цього (30-100 тис грн)", – зазначив Железняк.

Курмантам таеож буде виплачуватися додаткова винагорода в розмірі 2 350 грн на місяць.

Для інструкторів розмір додаткової винагороди в залежності від рівня, інтенсивності та напрямків підготовки (10-30 тис. грн), визначається Керівниками сектору безпеки й оборони України

"Орієнтовно це потягне витрати до 10 млрд грн з бюджету", – додав нардеп.

Водночас, у законопроєкті є норми, які не повʼязані з фінансуванням, такі як:

  • не допускати до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки;
  • термін проходження базової військової підготовки не може бути меншим ніж один місяць для мобілізованих громадян, які раніше не проходили військову службу;
  • під час дії воєнного стану військовослужбовцям може надаватися частина щорічної основної відпустки тривалістю 30 календарних днів, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше як 10 календарних днів.

Автор: 

військовослужбовці (310) зарплата (1119)


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Розмір грошового забезпечення недостатній для створення потужної мотивації для цивільних йти на військову службу а також недостатній для військових щоб вони могли забезпечити себе власним коштом амуніцією, формою, обладнанням та транспортом! Тому розмір матеріального утримання військових потрібно невпинно збільшувати. Міноборони працює вкрай погано, не забезпечують військових формою, якісною амуніцією, якісним взуттям - все це купляється за гроші! Я не знаю жодного військового який би отримав все що йому полагається на вещевому складі - то немає розмірів, то немає літньої/зимової форми, то немає берців, то якість амуніції вкрай низька і військові просто відмовляються її отримувати. Останній раз на вещевому складі був вражений низькою якістю тактичних перчаток, вони настільки погано і неправильно були пошиті що в них просто неможливо було тримати зброю, я вже мовчу що є люди які роками не можуть отримати форму ані зимову ані літню - немає потрібних розмірів! Постійна відсутність великих і маленьких розмірів всього включно з взуттям! Оскільки є такі проблеми які роками міноборони системно не може вирішити в силу системної неспроможності керівного складу МО вирішувати будь які питання, то потрібно в принципі змінити порядок забезпечення військових формою та амуніцією і видавати військовим гроші за які вони самі будуть купляти собі форму та амуніцію належної якості! А для цього потрібно вже сьогодні збільшувати розмір матеріального утримання військовослужбовців, не на 2-6 тис. грн. а на 30-40 тис. грн. щомісяця.
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30.05.2023 10:09 Відповісти
Ти ***** написав. Чинні виплати адекватні. Тиловики не мають отримувати по 45к в місяць як раніше.
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30.05.2023 15:13 Відповісти
Якби виплати військовим були адекватні, в військоматах стояла б черга бажаючих мобілізуватись, а військомати б обирали кращих і направляли на навчання! А мобілізовані та контрактники б не шукали можливості по стану здоров'я демобілізуватись з армії. А поки що мобілізація буксує а в шпиталях черги на комісування з армії по стану здоров'я навіть тих хто ще може воювати! Це все ознака того що мотивація служити в армії недостатня і в першу чергу через низький рівень фінансового забезпечення.
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30.05.2023 16:12 Відповісти

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