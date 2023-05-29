У Раду внесли новий законопроєкт про доплати військовим

Робоча група Верховної Ради України подала законопроєкт 9342 по доплатам військовим. Ця ініціатива йде на заміну поправки "про повернення 30 тис. грн" до законопроєкту 8312.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, законопроєкт передбачає:

під час дії воєнного стану військовослужбовцям "щомісячно виплачується додаткова винагорода від 30 тис. до 100 тис. грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань у порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом міністрів України."

у порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом міністрів України." також є норма по строковикам у розмірі 6 тис грн на місяць пропорційно часу проходження військової служби.

пропорційно часу проходження військової служби. доплати в розмірі 6 тис. грн на місяць передбачені для військовослужбовців, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) під час ведення бойових дій та які зараховані в розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби.

"Важливо памʼятати, що під час лікування і два місяці до лікування – поранений одержує зарплату +ту винагороду, яку він одержував до цього (30-100 тис грн)", – зазначив Железняк.

Курмантам таеож буде виплачуватися додаткова винагорода в розмірі 2 350 грн на місяць.

Для інструкторів розмір додаткової винагороди в залежності від рівня, інтенсивності та напрямків підготовки (10-30 тис. грн), визначається Керівниками сектору безпеки й оборони України

"Орієнтовно це потягне витрати до 10 млрд грн з бюджету", – додав нардеп.

Водночас, у законопроєкті є норми, які не повʼязані з фінансуванням, такі як: