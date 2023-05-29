Сервіс Google Play Games став офіційно доступним для комп’ютерів в Україні

Google Play Games, популярна платформа для мобільних ігор, тепер стала доступна і на ПК в Україні.

Як ідеться в повідомленні Google, цей сервіс дозволяє запускати мобільні ігри на комп'ютерах і підтримує кросплатформову гру – перемикання між мобільним пристроєм і комп'ютером зі збереженням усього прогресу, передає LIGA.net.

Наразі Google Play Games перебуває у бета-версії, яку нещодавно запустили для 40 європейських країн, включно з Україною.

У документації сервісу детально описано, як працює емулятор сервісу і як можна адаптувати свою мобільну гру, аби вона працювала на ПК. Це відкриває широкі можливості для розробників ігор, дозволяючи їм досягти більшої аудиторії та залучити гравців на різних платформах, зазначили в компанії.

Раніше повідомлялося, що Google оголосила, що з грудня 2023 року почне видаляти облікові записи, які були неактивними щонайменше два роки.